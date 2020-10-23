影／醒獅螃蟹外星人齊聚　鹿港風箏節1101展開陸海空箏霸

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鹿港風箏節由亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南逾30位風箏達人，帶來醒獅、海洋、星際等主題的造型風箏展演，有醒獅軟體風箏，還有螃蟹、鯨魚、海豚、烏龜等海洋系列風箏，以及外星人太空船風箏；此外，MOMO家族的檸檬哥哥、水晶姊姊和MOMO也會到場表演，讓大小朋友能一起到鹿港鎮立體育場賞風箏、玩風箏。
許志宏表示，融合鹿港在地特色與文化，以具鹿港文化特色的獅頭為概念，量身設計5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏；獅子在鹿港的廟宇文化和節慶活動，有其特殊的文化意涵，近年在地更將傳統獅頭化身文創藝術，所以今年風箏節特別透過施放醒獅風箏，展現傳統的鹿港，蛻變為兼具文化傳承、創新、旅遊的鹿港小鎮。
以海港城市聞名的鹿港，也將迎來各地風箏好手帶來的逾30米長的魟魚、章魚、鯨魚、海豚、螃蟹等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。此外，還有小朋友最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型風箏。而來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港，屆時海陸空風箏大會師，將在鹿港天空箏風相對，箏奇鬥豔。
今年風箏節的另一特色是地景風箏，展出來自德國與澳大利亞風箏藝術家設計的彩虹球和幾何動力風箏，隨風搖曳而色彩鮮豔、光影變幻的地景藝術風箏，勢必成為民眾打卡的新亮點。還有超過百米的串聯風箏、老虎等造型的單線藝術風箏，以及特技風箏表演。
除了欣賞眾多特色風箏外，「風箏DIY」活動讓民眾體驗親手製作風箏的樂趣，現場打卡按讚粉絲團還有精美好禮拿。另外，現場還設有鹿港老店伴手禮展售、文青商品小攤等。下午4點後將開放會場讓民眾自由放飛，同時安排泡泡秀與民眾同樂，許志宏邀請大家一同來體驗放風箏的樂趣。