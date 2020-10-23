好市多iPhone12售價較便宜？內行揭「5大關鍵」：不划算
好市多iPhone12售價較便宜？內行揭「5大關鍵」：不划算
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-23 20:40:31
蘋果今年推出了全新iPhone 12新機款，並於今（23）日正式開賣，其中最搶手的機款「Pro系列」，在價格方面，好市多實體賣場和線上網站「竟都比蘋果官網便宜」，對此，也有網友好奇，好市多比官方定價便宜，又有三個月的退貨期限，「完全想不到在其他地方買的理由」為何？
該名網友在PTT表示，「有了Costco，在其他地方甚至Apple store買iPhone的理由是什麼？」，並提到Costco比官方定價便宜，又有三個月的退貨期限，讓他完全想不到在其他地方買的理由是什麼，而有些人選擇其他地方買，連退貨都不能，價錢又貴，「2020年要結束了，有人能解答嗎」。貼文一出，大批網友也紛紛提出看法，主要是因為受限於好市多的「會員制」、「賣場地點」、「手機機種」、「付費方式」、「分期限制」，這五大關鍵，讓網友們不會想去好市多買iPhone 12，「沒卡，好市多離家遠」、「要會員，沒有每個縣市有，型號不全」、「又不是每個人都有好市多的會員，而且好市多沒辦法客製」、「好市多只能分6期」、「最主要原因應該是型號不全」、「好市多只能刷他們的卡或付現，對我來說很不划算啊，每個人對划算的定義又不一樣」。
另外，也有網友認為，雖然在蘋果官網買並無優惠，但是「售後服務」才是重點，「我也偏向官網或直營，但線上電商也行，不一定非得去好市多吧，以Pro256來說，才省1500不到」、「雖然我都官網買，多個幾百幾千當作交保護費，也不用拿到瑕疵機不能退在那邊心裡賭爛好」。事實上，好市多賣場的iPhone 12現場購買售價分別是iPhone 12 64G 為25,899元、iPhone 12 128G為27,399元、iPhone 12 256GB為30,799元、iPhone 12 Pro 128G 為32,599元、iPhone 12 Pro 256G為35,999元，商品數量及顏色皆以現場為主，比起蘋果官網稍微便宜，不過每卡限購一台。（編輯：郭佩蓉）