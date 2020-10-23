好市多iPhone12售價較便宜？內行揭「5大關鍵」：不划算

蘋果今年推出了全新iPhone 12新機款，並於今（23）日正式開賣，其中最搶手的機款「Pro系列」，在價格方面，好市多實體賣場和線上網站「竟都比蘋果官網便宜」，對此，也有網友好奇，好市多比官方定價便宜，又有三個月的退貨期限，「完全想不到在其他地方買的理由」為何？

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該名網友在PTT表示，「有了Costco，在其他地方甚至Apple store買iPhone的理由是什麼？」，並提到Costco比官方定價便宜，又有三個月的退貨期限，讓他完全想不到在其他地方買的理由是什麼，而有些人選擇其他地方買，連退貨都不能，價錢又貴，「2020年要結束了，有人能解答嗎」。

▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友認為，雖然在蘋果官網買並無優惠，但是「售後服務」才是重點，「我也偏向官網或直營，但線上電商也行，不一定非得去好市多吧，以Pro256來說，才省1500不到」、「雖然我都官網買，多個幾百幾千當作交保護費，也不用拿到瑕疵機不能退在那邊心裡賭爛好」。

▲好市多賣場開賣iPhone 12，售價曝光後引發廣大熱議。（圖／翻攝自PTT）

事實上，

（編輯：郭佩蓉）