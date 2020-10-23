司法精神鑑定有進展！法務部將聯手衛福部組跨領域鑑定組
司法精神鑑定有進展！法務部將聯手衛福部組跨領域鑑定組
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-23 21:29:46
國內近年來發生多起患有精神疾病患者攻擊民眾案件，引發輿論譁然，外界也開始對「社會治安」感到不安；法務部漲蔡清祥今（23）日出席學術研討會，探討健全社會安全網之精神疾病病及成癮防治法制相關議題。在籌設司法精神病院方面，蔡清祥說，過去法務部和衛福部對於主責權意見不一，不過如今組跨領域鑑定團隊已有共識。
高雄大學與高雄醫學大學合辦的「2020醫療科技與法律實務系列學術研討會」，今日邀請法務部長蔡清祥南下高雄，一同探討「健全社會安全網之精神疾病及成癮防治法制」相關議題。針對國內近年來發生多起罹患精神障礙疾患病者攻擊民眾致死案件，蔡清祥表示，行政院在2018年2月就以家庭、社區為基石，著手以家庭為中心、社區為基礎的防護體系整合服務。不過在去（2019）年嘉義鐵路警察李承翰，遭精神障礙男子刺死案一審判決無罪與桃園弒母案情逆轉等案判決出爐後，引發社會譁然，因此外界籌設「司法精神病院」的喊聲也跟著高漲。
蔡清祥今日表示，過去法務部和衛福部對於主責權意見不一，不過在他親自建議大家共同負責，由衛福部負責醫療部分、法務部負責戒護部分一同分工合作、各司其職，設置地點也在勘查過後已有了「眉目」。蔡清祥認為，在司法精神鑑定部分，若由單一精神科醫師鑑定恐過於主觀，衛福部與法務部目前也有了共識，將來擬邀集各科醫師、心理師、法律專家組成團隊一同鑑定，也許能夠讓整個流程更加周延。