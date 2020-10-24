前合夥人現身終場辯論！控拜登是騙子、秀關鍵手機及簡訊

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鮑布林斯基本人更受川普之邀，現身昨天的總統候選人辯論場合，召開記者會展示簡訊紀錄，指控拜登家族「說謊」。鮑布林斯基聲稱，他有 3 支手機分別記載了 2015 至 2018 年的通訊證據：「拜登自稱從未與杭特討論過生意，這是錯誤的，我對此有第一手的了解，因為我直接與拜登一家打交道，這包括喬．拜登。」
根據曝光的簡訊內容，鮑布林斯基傳簡訊給杭特說，「請告知我們，是否要和你叔叔及父親提早吃晚餐」，杭特則回覆還不確定，還表示「我爸 11 點前不在家，我與吉姆十點在他入住的比佛利希爾頓飯店（ Beverly Hilton ）見面」。不久後鮑布林斯基又發出簡訊感謝杭特，「很高興與你們會面，請代為致謝喬（拜登）抽出時間來，這是一次很棒的對話。謝謝，東尼（鮑布林斯基）」，顯示拜登至少與鮑布林斯基曾開過 1 次會議。
公開資料顯示，比佛利希爾頓飯店位於洛杉磯，在這些簡訊對話後的隔天，拜登正好在該酒店參加米爾肯研究所（ Milken Institute ）的「全球會議」（ Global Conference ）。
鮑布林斯基並聲稱，他將與聯邦參議院國土安全委員會的共和黨議員會面，也會把 3 支手機交給聯邦調查局（ FBI ）做為證物。
至於為何挑在選前的敏感時機公布此事，鮑布林斯基則強調他不是什麼政治人物，以前甚至曾捐款給民主黨，選擇公開是為讓「美國人可自己做決定」；而拜登的競選團隊則回應稱拜登從未考慮與家人做生意，也沒想過從事任何海外業務。