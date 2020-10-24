南北創意人齊聚高雄　尋找在地高雄青年職場創意心動力

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好的創意不只能幫亮點加值，更能開啟創新城市的跨世代對話﹔青年局繼十月初首場大師論壇「設計驅動創新精神」吸引許多設計青年熱情出席，為延續這股創新熱能，青年局馬不停蹄於昨(23)日舉辦第二場大師論壇，舉辦「創意心動力—大師論壇」帶領高雄青年尋找「創意創新精神」。
張以理表示，用創意打通跨世代連結是非常重要的創新創業能力，本場大師論壇特別邀請台灣首位金鉛筆得主「奧美集團」創意長龔大中，以各項實例分享作為思考的楔子，帶領大家進行一場精彩的思辨交流會。
龔大中也特別提醒與會的青年朋友們，在追求創意發想前應該先回歸創作的初衷，掌握思考核心才能增加作品觸動人心的力道﹔他表示，首次到高雄演講能與與在地青年民眾分享及交流。後續更以多項作品實例，分享創意多層面向的定義，透過提升對生活細節的觀察力，建立與受眾的連結，在不同中尋找共鳴，讓創新創業更能拉近與消費者、與生活、甚至是整個城市的心動距離。
青年局為讓高雄青年能有更多機會了解不同產業職能及創新精神，青年局規劃於11月9日（一）將於同場地晚間19點辦理下一場大師論壇，邀請到亞洲最大共享機車「WeMo Scooter威摩科技」共同創辦人暨執行長吳昕霈擔任講師，相信透過一系列活動使不同產業領域的新創都能擴充發展空間，並打造交流平台，使青年有更多曝光機會，未來歡迎創新創業圈的夥伴一起來參與！