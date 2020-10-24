南北創意人齊聚高雄　尋找在地高雄青年職場創意心動力

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南北創意人齊聚高雄　尋找在地高雄青年職場創意心動力

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-24 10:41:14

▲高市府青年局長張以理、奧美集團創意長龔大中、高雄市廣告創意協會理事長張芳榜與高雄在地創青年齊聚一堂，分享對創意與創新的看法。（圖／高市青年局提供）
▲高市府青年局長張以理、奧美集團創意長龔大中、高雄市廣告創意協會理事長張芳榜與高雄在地創青年齊聚一堂，分享對創意與創新的看法。（圖／高市青年局提供）
為延續青年創新熱能，高市府青年局日前舉辦「創意心動力—大師論壇」，青年局局長張以理特別與奧美集團創意長龔大中及高雄市廣告創意協會理事長張芳榜與談，帶領現場青年朋友們共同尋找「創意創新精神」張以理也向在場的青年們強調，市府未來會提供在地青年更多的發展舞台，與傳統產業結合，共同打造創意城市的新風貌。
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▲高市府青年局局長張以理
▲高市府青年局局長張以理 （右二）、奧美集團創意長龔大中 (左二)、高雄市廣告創意協會理事長張芳榜 (左一)，與高雄在地青年分享對創意與創新的看法。（圖／高市青年局提供）
好的創意不只能幫亮點加值，更能開啟創新城市的跨世代對話青年局繼十月初首場大師論壇「設計驅動創新精神」吸引許多設計青年熱情出席，為延續這股創新熱能，青年局馬不停蹄於昨(23)日舉辦第二場大師論壇，舉辦「創意心動力—大師論壇」帶領高雄青年尋找「創意創新精神」。
張以理表示，用創意打通跨世代連結是非常重要的創新創業能力，本場大師論壇特別邀請台灣首位金鉛筆得主「奧美集團」創意長龔大中，以各項實例分享作為思考的楔子，帶領大家進行一場精彩的思辨交流會。

龔大中也特別提醒與會的青年朋友們，在追求創意發想前應該先回歸創作的初衷，掌握思考核心才能增加作品觸動人心的力道他表示，首次到高雄演講能與與在地青年民眾分享及交流。後續更以多項作品實例，分享創意多層面向的定義，透過提升對生活細節的觀察力，建立與受眾的連結，在不同中尋找共鳴，讓創新創業更能拉近與消費者、與生活、甚至是整個城市的心動距離。
青年局為讓高雄青年能有更多機會了解不同產業職能及創新精神，青年局規劃於11月9日（一）將於同場地晚間19點辦理下一場大師論壇，邀請到亞洲最大共享機車「WeMo Scooter威摩科技」共同創辦人暨執行長吳昕霈擔任講師，相信透過一系列活動使不同產業領域的新創都能擴充發展空間，並打造交流平台，使青年有更多曝光機會，未來歡迎創新創業圈的夥伴一起來參與！
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