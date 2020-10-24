聲稱美國有義務協助 薛瑞福：台2300萬人很重要不會拋棄
聲稱美國有義務協助 薛瑞福：台2300萬人很重要不會拋棄
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-24 10:31:26
美國大選將近，美中關係卻未有明顯緩和的跡象，未來兩岸關係會如何演變也受到關注。美國前國防部印太事務首席副助理部長薛瑞福（ Randall G. Schriver ）昨天( 23 日)在視訊會議中表示，美台之間有重要的歷史脈絡關係，加上台灣持續生存與獨立對美有利，因此台灣不需要擔心被美國拋棄。
綜合《中央社》、《法廣》報導，薛瑞福 23 日以預錄影片的方式，在台灣的陸委會委託中華民國高等政策研究協會辦理的「當前中國大陸發展與治理問題」研討會中進行演說，提到台灣 2300 萬人十分重要，美國有法律及軍事義務提供協助。而且，若台灣持續生存、保持政治現況，也有助於印太地區的自由、和平與繁榮；若以台灣的地理位置評估，中共侵台將導致太平洋成為共軍的前線，讓自由世界蒙受巨大損失。薛瑞福並指出，台灣對於區域的自由與安全至關緊要，包含美國在內的各國應考慮與台灣簽訂貿易協定，讓台灣擺脫對中國的經濟依賴，減少中國脅迫台灣的籌碼；他與美國國務次卿克拉奇（ Keith Krach ） 9 月訪台悼念前總統李登輝時，也有談到新的貿易情勢與貿易關係，擴展台灣在國際的空間。薛瑞福也強調，自己的工作就是讓解放軍知道，對台採取行動的代價高昂，台灣不僅有自我保護的能力，還有台灣海峽等天然屏障，若台灣能有智慧的購買武器並加以訓練，防禦能力也會持續提升，未來也應考慮將台灣納入第一軌訓練，加強情報資訊合作跟作戰擘畫等等。