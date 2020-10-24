法確診破百萬秋冬難度　世衛：北半球情況危急

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國總統馬克宏 23 日（ Emmanuel Macron ）表示，法國得和新冠病毒共存「至少」到明年夏天，為了防堵病毒繼續蔓延，現階段沒有放寬宵禁令的打算，反而可能會延長，預計會持續到 12 月初，法國 6700 萬人口中，有約 2/3 的國民，晚上 9 點至隔天早上 6 點都得待在室內。
雖然馬克宏聲稱，目前還不確定是否有需要實施新一輪的全面或局部封鎖措施，不過新一波疫情在法國擴散的速度，遠比春季爆發的第一波疫情還要快。
另一方面，美國的疫情也遲遲未有緩解，至今仍高居全球最嚴重疫區，已有 8477061 人染疫，佔了全球 42039763 例中的 1/5，並有 223813 人病逝，目前全美約有 4.1 萬人因新冠肺炎留醫，大多集中在中西部及西部。
世衛總幹事譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）當地時間 23 日表示，北半球的情況在未來數月會非常艱難，而且部分國家的感染人數不斷上升，正邁向危險處境，敦促各國須迅速應對；世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（ Maria Van Kerkhove） 也警告，全球在過去 24 小時新增約 44.5 萬宗新病例，其中有近一半的個案來自歐洲，歐洲多個城市醫院的深切治療部病床使用率將在未來數週達到上限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。