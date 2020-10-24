NBA／不再氣詹皇？熱火總管：湖人憑實力公平地擊敗我們

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／不再氣詹皇？熱火總管：湖人憑實力公平地擊敗我們

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-24 10:57:14

▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)正面對決湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)正面對決湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
自2014年「詹皇」LeBron James離開熱火重返騎士以來，熱火總管Pat Riley和詹皇之間就存在微妙關係，儘管如此Riley近日受訪還是稱讚了FMVP詹皇率湖人奪冠的好表現， 「湖人憑實力公平地擊敗我們。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
Riley和詹皇的恩怨情仇要回溯到2010年季外，前者作為熱火總管招募了詹皇和Chris Bosh、Dwyane Wade組成LCD連線，熱火衝上巔峰，詹皇效力熱火4季，完成2連霸，接著2014年季外選擇跳出合約，返回老家克里夫蘭，讓Riley從此種下心結。
今年詹皇身披湖人戰袍，在總冠軍賽遇上老東家熱火，最後系列賽以4比2拿下總冠軍，自己更獲選FMVP，Riley面對媒體時仍保持風度稱讚，「湖人很棒，他們是支偉大的球隊，他們有當今最出色的球員LeBron和Anthony Davis，還有一群真正的老將。」
「他們憑實力公平地擊敗我們。」Riley續道，「其他的都是藉口，我們就是實力不足。Jimmy Butler很優秀他是超人，他贏下的那兩場比賽，是我看過最好的比賽之二。」
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀