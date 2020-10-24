NBA／不再氣詹皇？熱火總管：湖人憑實力公平地擊敗我們
NBA／不再氣詹皇？熱火總管：湖人憑實力公平地擊敗我們
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-24 10:57:14
自2014年「詹皇」LeBron James離開熱火重返騎士以來，熱火總管Pat Riley和詹皇之間就存在微妙關係，儘管如此Riley近日受訪還是稱讚了FMVP詹皇率湖人奪冠的好表現， 「湖人憑實力公平地擊敗我們。」
Riley和詹皇的恩怨情仇要回溯到2010年季外，前者作為熱火總管招募了詹皇和Chris Bosh、Dwyane Wade組成LCD連線，熱火衝上巔峰，詹皇效力熱火4季，完成2連霸，接著2014年季外選擇跳出合約，返回老家克里夫蘭，讓Riley從此種下心結。今年詹皇身披湖人戰袍，在總冠軍賽遇上老東家熱火，最後系列賽以4比2拿下總冠軍，自己更獲選FMVP，Riley面對媒體時仍保持風度稱讚，「湖人很棒，他們是支偉大的球隊，他們有當今最出色的球員LeBron和Anthony Davis，還有一群真正的老將。」「他們憑實力公平地擊敗我們。」Riley續道，「其他的都是藉口，我們就是實力不足。Jimmy Butler很優秀他是超人，他贏下的那兩場比賽，是我看過最好的比賽之二。」