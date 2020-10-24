民調：蔡英文若宣布台獨　66%國人願為台灣而戰

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

民調：蔡英文若宣布台獨　66%國人願為台灣而戰

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-24 11:15:37

台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會24日公布民調，指出蔡英文總統若宣布台獨，有高達66%國人願意為台灣而戰。( 圖／記者陳弘志攝，2020.10.24 )
▲台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會24日公布民調，指出蔡英文總統若宣布台獨，有高達66%國人願意為台灣而戰。( 圖／記者陳弘志攝，2020.10.24 )
台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會24日公布台海安全民調發表會，民調顯示在當今共機頻頻越界下，若蔡英文總統宣布台灣獨立，民調顯示有高達66%國人願意為台灣而戰。不過受邀出席民調發表會的陸委會前副主委趙建民分析，這個數據可能是在「美國會出兵協防台灣」下的主觀認定，才會出現如此高的民調數字。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民調詢問「美國增加對台灣的軍售，希望把台灣打造成對抗中國的堡壘。如果中美發生衝突，影響台灣安全，您是否願意與美國並肩作戰，對抗中國？」，民調結果有高達58.7%的受訪者表示願意，有24.6%不願意。近期台美關係升溫，若兩岸爆發戰爭，也有55.1%的受訪者認為「美國會出兵協助台灣」，有32.8%認為美國應不會出兵。
而在民眾對保衛台灣安全的態度上，如果因為「台灣宣布獨立，而引發台海戰爭」，有高達66%的受訪者表示願意為保衛台灣而戰；若情況假設為「中國主動出兵攻打台灣」，願意為保衛台灣而戰的比例提升到77.6%。這份民調顯示，面臨中國大陸的威脅，台灣民眾保有高度自我防衛決心，且對於美國對台灣的支持，具有一定程度的信心。

在「民眾對民進黨政府兩岸政策的態度」方面，民眾對民進黨政府兩岸政策的滿意度為48.7%，不滿意度為38.0%。民眾對於民進黨政府兩岸政策的期望，多數受訪者認為應該要「維持現狀」(56.5%)，另有 23.8%認為應該「與中國大陸修復關係」，只有13.5%認同要「台灣獨立」。

民眾對於「近期兩岸關係緊張，應該歸咎於誰」似乎有共識，超過半數受訪者認為主要應歸咎「中國大陸的壓迫」(51.9%)，認為是「民進黨政府挑釁」(17.3%)及「美國挑撥」(14.6%) 的比例皆不到2成。

在「民眾對兩岸關係發展」的態度方面，問到「您是否贊成兩岸人民多交流往來？」，有高達8成 (81.4%) 的受訪者贊成，但問到「如果有機會，您自己或您的家人是否會願意到中國大陸發展？」，有接近6成 (58.6%) 的受訪者不願意。

對於兩岸未來的發展，如果要選擇一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，有高達9成 (90.4%)的受訪者選擇「和平相處」。這份民調顯示，雖然多數民眾擁有對抗中國大陸的決心和信心，但戰爭尚未發生之前，民眾大多希望維持現狀，與中國大陸和平共處。
這份民調由山水民意研究公司執行，民調以全台地區(含離島)年滿20歲以上民眾為調查對象，採用市內電話及手機電話的方式訪問，市內電話抽樣從全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加末2碼隨機方式抽出電話，而手機電話抽樣以國家通訊傳播委員會(NCC)公布的各行動電信業者核配之手機字首(5碼)，搭配末5碼亂數隨機撥號。訪問期間為2020年10月21日至10月22日，訪問完成 1,076 份有效問卷，其中市內電話成功訪問536份、手機電話完成540份，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點。另為使有效樣本符合人口母體結構，數字依內政部最新人口資料進行地區、性別、年齡層、教育程度加權處理。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀