民調：蔡英文若宣布台獨　66%國人願為台灣而戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在民眾對保衛台灣安全的態度上，如果因為「台灣宣布獨立，而引發台海戰爭」，有高達66%的受訪者表示願意為保衛台灣而戰；若情況假設為「中國主動出兵攻打台灣」，願意為保衛台灣而戰的比例提升到77.6%。這份民調顯示，面臨中國大陸的威脅，台灣民眾保有高度自我防衛決心，且對於美國對台灣的支持，具有一定程度的信心。
在「民眾對民進黨政府兩岸政策的態度」方面，民眾對民進黨政府兩岸政策的滿意度為48.7%，不滿意度為38.0%。民眾對於民進黨政府兩岸政策的期望，多數受訪者認為應該要「維持現狀」(56.5%)，另有 23.8%認為應該「與中國大陸修復關係」，只有13.5%認同要「台灣獨立」。
民眾對於「近期兩岸關係緊張，應該歸咎於誰」似乎有共識，超過半數受訪者認為主要應歸咎「中國大陸的壓迫」(51.9%)，認為是「民進黨政府挑釁」(17.3%)及「美國挑撥」(14.6%) 的比例皆不到2成。
在「民眾對兩岸關係發展」的態度方面，問到「您是否贊成兩岸人民多交流往來？」，有高達8成 (81.4%) 的受訪者贊成，但問到「如果有機會，您自己或您的家人是否會願意到中國大陸發展？」，有接近6成 (58.6%) 的受訪者不願意。
對於兩岸未來的發展，如果要選擇一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，有高達9成 (90.4%)的受訪者選擇「和平相處」。這份民調顯示，雖然多數民眾擁有對抗中國大陸的決心和信心，但戰爭尚未發生之前，民眾大多希望維持現狀，與中國大陸和平共處。
這份民調由山水民意研究公司執行，民調以全台地區(含離島)年滿20歲以上民眾為調查對象，採用市內電話及手機電話的方式訪問，市內電話抽樣從全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加末2碼隨機方式抽出電話，而手機電話抽樣以國家通訊傳播委員會(NCC)公布的各行動電信業者核配之手機字首(5碼)，搭配末5碼亂數隨機撥號。訪問期間為2020年10月21日至10月22日，訪問完成 1,076 份有效問卷，其中市內電話成功訪問536份、手機電話完成540份，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點。另為使有效樣本符合人口母體結構，數字依內政部最新人口資料進行地區、性別、年齡層、教育程度加權處理。