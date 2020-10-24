放火遭強拍不雅片！律師揭「1疑點」：這個習慣很特別

知名YouTuber「放火」上月中秋出席「Crazy Man瘋男」私人派對，在現場與女網紅「青青」相談甚歡隨後直接回女方家，但過夜到一半，聲稱是女方男友的男子在門外叫囂，放火當場遭逼簽本票還被迫拍裸體不雅片道歉。青青發文自清否認有「設局」、「仙人跳」，對此，網紅律師林智群指出「1疑點」，直呼「有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 放火到青青家過夜，遭到女方男友逼簽30萬本票和拍攝裸體不雅影片，最後放火以現金25萬換得脫身，事後向警方報案才讓事情曝光。外界多以「仙人跳」看待，但青青昨（23）日發文澄清，強調因為向男友說是帶姊妹回家，沒誠實交代放火到自已家，所以才發生此次風波，「完全沒有想過設局甚至仙人跳這件事情」。對此，網紅律師林智群在臉書發文評論，先是笑稱「這些人我一個都不認識」，自嘲老了，隨後更點出疑點，「覺得比較奇怪的是，有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？這個習慣很特別啊！」▲林智群發文全文。（圖／翻攝自林智群臉書）網友則紛紛在底下留言回覆說，「身為一個專業仙人跳從業人員，身上有一些本票是很正常的也很符合邏輯的」、「行走江湖，本票要有」、「所有裝備都準備齊全，值得嘉許」。（編輯：倪浩軒）