中市府再祭鐵腕　農地違章工廠斷水電

遏止農地違章工廠新增，台中市政府日前勒令霧峰區民生路上2家新增未登記工廠停工，再複查時發現2業者均未依規辦理，23日經發局長張峯源會同台電及台水公司率隊前往，依經濟部「未登記工廠停止供電供水作業程序」，現場執行斷水斷電，後續將通報建管單位執行拆除作業，維護公共安全及農地正義。

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經發局指出，中央修正「工廠管理輔導法」，公告105年5月20日後新增的未登記工廠，應依法拆除；市府訂定「違反土地使用管制代履行拆除執行原則」今年10月1日上路，明定土地或建物所有權人、使用人或管理人若違反土地使用管制規定，若經限期自行拆除仍不拆除，將由市府通報建管單位執行拆除作業，並向業者收取代履行費。

經發局進一步表示，修正後的「工輔法」自今年3月20日施行後，市府持續針對新增未登記工廠進行稽查，未來將持續貫徹公權力，落實查處新增未登記工廠，呼籲廠商切勿心存僥倖。

此外，修正後的《工輔法》，以「特定工廠登記制度」輔導既有工廠，經發局為協助在地臨登及未登記工廠企業主，全力加速相關申請案件審查，截至10月22日止，收件量已達3,348件、核准量2,011件，數量雙居全國第一，呼籲105年5月19日以前設立的低污染未登記工廠且符合納管條件者，儘速向經發局申請納管，若截至111年3月19日未提出納管申請者，將依法停止供電供水。