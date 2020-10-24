帛琉「旅遊泡泡」證實暫緩 陳時中：對方邊境檢疫較嚴格
帛琉「旅遊泡泡」證實暫緩 陳時中：對方邊境檢疫較嚴格
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-24 11:38:29｜update2020-10-24 13:15:32
先前各界期待的「帛琉旅遊泡泡」，如今可能喊卡。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（24）日表示，由於帛琉方面檢疫仍相當嚴格，即使是台灣國人入境也要居家檢疫7日，這樣邊境檢疫模式較不適用於旅遊，因此今年帛琉旅遊泡泡成行機率很低。
「2020台灣全球健康論壇」連二日於台北舉行，陳時中今於活動致詞前受訪表示，目前帛琉泡泡確定暫緩，原因是帛琉檢疫嚴格，針對像台灣這樣低風險國家，仍需要入境居家檢疫7日，且出入境都需要採檢；另針對中、高風險國家，需先在出發國自主檢康管理14日，並檢附新冠肺炎陰性證明才能入境，入境期間也需採檢2至3次。陳時中指出，雖然「原本有較大期待」，但嚴格的邊境檢疫並不適用於旅遊，也能理解對方為何會有如此高規格管制，畢竟帛琉有嚴重醫療量能不足問題，當地醫護人員害怕一旦爆發疫情，會難以控制。
至於是否會有其他國家的旅遊泡泡，陳時中表示，這部分陸續都還在談，但每個國家的檢疫風險不同，仍須謹慎處理，尤其旅遊並非並要行程，僅有考慮如帛琉這樣有邦交、未傳疫情的國家。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。