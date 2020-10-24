不吵架沒人想看？川普vs.拜登　終場辯論收視縮水了

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不吵架沒人想看？川普vs.拜登　終場辯論收視縮水了

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-24 11:46:52｜update2020-10-24 11:48:39

▲數據資料顯示，雖然川普和拜登的終場辯論品質比前一場好，但收視卻下降了。圖為川普在完成辯論後、搭乘空軍一號離開前對粉絲開心比讚。（圖／美聯社／達志影像）
▲數據資料顯示，雖然川普和拜登的終場辯論品質比前一場好，但收視卻下降了。圖為川普在完成辯論後、搭乘空軍一號離開前對粉絲開心比讚。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選終場辯論在昨天( 23 日)落幕，外界對川普、拜登還有主持人的表現頗有好評，認為雙方都比首場辯論進步得多。不過不知是否因為民眾較喜歡重口味，這場中規中矩的辯論會只有約 6300 萬名電視觀眾收看，比首場辯論短少了 14% 。
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綜合外媒報導，尼爾森公司（ Nielsen ）公布的收視數據顯示，儘管離選前只剩倒數 12 天，民主黨候選人拜登與總統川普之間的最終辯論也未讓收視再創巔峰，只有約 6300 萬名觀眾分別在 15 個廣播和有線電視上觀看，與 9 月底的首次辯論相比，觀看人數銳減 14％ ，即少了 1010 萬觀眾。
雖然該數據並不包含其他數位平台的收視群，但報導指出，過去累積的紀錄顯示，第 1 次辯論通常最受歡迎，就如川普和希拉蕊（ Hillary Clinton ）在 2016 年的 3 場對決中，第 1 場就吸引了 8400 萬的人氣，但第 2 場就下降了 21％ ，只剩 6650 萬，第 3 場雖然比第 2 場高了點，有 7160 萬名觀眾，仍不及首場辯論吸引人。

由於川普和拜登的首場辯論會相當混亂，插嘴及打斷對手的狀況頻頻發生，大選辯論委員會決定祭出麥克風消音規定，加上本次主持人維爾克（ Kristen Welker ）場控能力佳，才讓民眾能觀賞較高品質的辯論，可是也少了些火花。
在觀看終場辯論的 6300 萬人中，《福斯新聞頻道》（ Fox News Channel ）觀眾最多，吸引了 1540 萬人，收視第2多的是迪士尼旗下的《美國廣播公司》（ ABC ），有 1120 萬人。
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