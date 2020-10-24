丁守中提兩岸「一國兩府」　支持蔣萬安選台北市長

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丁守中認為，現在有任何提出讓兩岸關係緩解的建議，都值得鼓勵，畢竟兵凶戰危不是台灣最大的利益，台灣以貿易發展為主，需要安定的台海環境。
丁守中指出，目前蔡英文政府的軍購數字相對於過去，都是倍數成長，例如F-16V一台耗資一億美金，但後面的營運與維修費用都是帳面上的三倍。如果兩岸都訴諸於軍事威脅、動員備戰等武力恫嚇，最終就會發生戰爭。
丁守中說，現在有人不喜歡「一國兩制」，也有人認為「九二共識」太老套，他才提出「一國兩府」，希望兩岸互相承認有兩個有效的政府，東西德之前就是「1 nation，2 states」 ，「目前我方仍是一中憲法，建議大陸領導人採取務實的兩岸政策，中國大陸如果能放棄武力威逼，接受一國兩府，雙方對等互惠交流，不論未來要談中華邦聯，或是兩岸共同市場，都有可能水到渠成」，他認為這是最能化解危機的一個選項。
記者提問「外傳兩岸最適合開戰的時間點，是在11月3日 (美國總統大選投票日)？」，丁守中回答，凡是了解軍方、了解兩岸關係的人，都認為這是一個警訊，這是大家要特別警惕的，「戰爭都是在人民不預期下發生的，歷史都是這樣」。
記者追問「你還要參選台北市長嗎？」，丁守中回答，「我對台北市的愛，是沒有減損的」，記者再提未來蔣萬安可能參選，「我覺得蔣萬安很好啊。年輕人，我們應該支持，他在立法院做好工作，繼續進軍台北市長」。記者又問「外傳江啟臣不排除參選桃園市長？」，丁守中笑著回答「我沒聽說，我都在山上種田」。