丁守中提兩岸「一國兩府」　支持蔣萬安選台北市長

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

丁守中提兩岸「一國兩府」　支持蔣萬安選台北市長

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-24 12:13:08

國民黨前台北市長候選人丁守中24日提出「一國兩府」構想，希望緩解目前兩岸衝突現況。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.24)
▲國民黨前台北市長候選人丁守中24日提出「一國兩府」構想，希望緩解目前兩岸衝突現況。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.24)
國民黨前台北市長候選人丁守中24日提出「一國兩府」構想，希望緩解目前兩岸衝突現況。記者提問，有人認為兩岸戰爭最可能發生在11月初，丁守中回答，歷史上的戰爭都是發生在人民不預期下，值得大家警惕。另外，對於蔣萬安可能接棒參選台北市長，丁守中說他支持。
我是廣告 請繼續往下閱讀
丁守中表示，他會提出「一國兩府」，是因為東西德政府有前例，加上兩岸關係條例中「大陸地區」、「台灣地區」是一國兩區，是分治的政府，他建議對岸大陸應該承認目前兩岸有兩個政治實體，如果拒絕承認，只是把台灣推向西方反中的馬前卒，讓台海變成戰場，這是非常不好的。
丁守中認為，現在有任何提出讓兩岸關係緩解的建議，都值得鼓勵，畢竟兵凶戰危不是台灣最大的利益，台灣以貿易發展為主，需要安定的台海環境。

丁守中指出，目前蔡英文政府的軍購數字相對於過去，都是倍數成長，例如F-16V一台耗資一億美金，但後面的營運與維修費用都是帳面上的三倍。如果兩岸都訴諸於軍事威脅、動員備戰等武力恫嚇，最終就會發生戰爭。

丁守中說，現在有人不喜歡「一國兩制」，也有人認為「九二共識」太老套，他才提出「一國兩府」，希望兩岸互相承認有兩個有效的政府，東西德之前就是「1 nation，2 states」 ，「目前我方仍是一中憲法，建議大陸領導人採取務實的兩岸政策，中國大陸如果能放棄武力威逼，接受一國兩府，雙方對等互惠交流，不論未來要談中華邦聯，或是兩岸共同市場，都有可能水到渠成」，他認為這是最能化解危機的一個選項。

記者提問「外傳兩岸最適合開戰的時間點，是在11月3日 (美國總統大選投票日)？」，丁守中回答，凡是了解軍方、了解兩岸關係的人，都認為這是一個警訊，這是大家要特別警惕的，「戰爭都是在人民不預期下發生的，歷史都是這樣」。
記者追問「你還要參選台北市長嗎？」，丁守中回答，「我對台北市的愛，是沒有減損的」，記者再提未來蔣萬安可能參選，「我覺得蔣萬安很好啊。年輕人，我們應該支持，他在立法院做好工作，繼續進軍台北市長」。記者又問「外傳江啟臣不排除參選桃園市長？」，丁守中笑著回答「我沒聽說，我都在山上種田」。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀