涉嫌聯手杯材商逃漏稅　清心福全：無端受殃

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清心福全委任律師陳文禹指出，依法大隆保麗龍公司本應負起繳納費用的責任，研判是在申報數量上有所疏漏、或是申報繳納流程不夠完善，才會導致有部分處理費未如期繳納的狀況。
陳文禹說，依照「廢棄物清理法第15條及第16條」等規定，該容器製造之業者應自主負責回收清除工作，並且根據中央主管機關訂立之「容器回收清除處理費率」計算方式，定期繳納相關處理費用。
清心福全再三聲明，大隆保麗龍公司並非清心福全旗下之關係公司，僅為生意上往來之業者，因此，無法實際查驗該廠商是否有依法如實繳納費用，而杯品買賣，係由大隆保麗龍公司直接供貨予清心福全各加盟店，清心福全並無從中賺取價差費用。
為配合檢調釐清案情，清心福全主動請會計師協助大隆保麗龍公司查核所有過去帳目，赫然發現自105年至109年期間，短報收入7千多萬元，清心福全已立即將所有遺漏、尚未繳納的稅捐，向國稅局申報並繳納完畢；3年多的期間短報收入，為何公司都沒察覺？清心福全坦承，確實是財務人員的疏失，將會依法究責。
針對遭大隆保麗龍公司牽連而被起訴之部分，清心福全將在訴訟中主動向法院說明、澄清事實，讓法官釐清相關法律責任。
清心福全再次強調「無妄受災」，為求與上、下游業者都能善盡社會責任，日後清心福全將審慎評估，與廠商簽約時，主動簽訂相關書面協議，要求合作業者務必盡到繳納相關回收清除處理費之責任，才能成為合作廠商。
趙啟宏表示，清心福全創業至今已33年，一直積極主動配合政府環保政策，致力於減少塑膠、保麗龍等材質的使用，全台保麗龍杯使用量已降低5至6成，也加強配合廠商的監督與輔導，避免類似情形再度發生，落實企業承諾與社會責任；趙啟宏重申，本次事件不會影響杯材品質與食品安全，請消費者放心。