NBA／新賽季若於聖誕節開打　美媒分析最有利的是勇士

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NBA／新賽季若於聖誕節開打　美媒分析最有利的是勇士

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-24 14:50:49

Stephen Curry, Marquese Chriss, Andrew Wiggins
▲美國媒體分析若NBA新賽季提前於聖誕節開打，最有利於金州勇士，因為包含球星Stephen Curry在內已經休息超過半年。（圖／美聯社／達志影像）
NBA今(24)日召開理事會議討論新賽季事宜，開打時程可能落在聖誕節前夕，美國媒體分析，賽季比預期提前開打最有利的球隊非勇士莫屬，因為勇士上季墊底早早開始備戰新賽季，3巨頭也將康復，強勢回歸。
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《NBC Sports》專欄作家Josh Schrock以「若新賽季12月開打，為何勇士是受益最多的球隊」為題撰文分析，勇士已經7個月沒有進行NBA比賽了，而3巨頭Stephen Curry、Klay Thompson和 Draymond Green更是16個月沒合體出賽，無非是聯盟休息最久的頂級球星組合。
儘管新科總冠軍湖人依舊就被看好搭上新賽季爭冠列車，但「詹皇」LeBron James和湖人眾將僅有2個月的休息時間，而其他隊伍像是上季頭號種子公鹿、亞軍熱火也因打了季後賽出現傷兵，需要時間復原，新賽季緊接而來並不是件易事。

西區強隊之一的快艇也換了新主帥Tyronn Lue，能否在8周內解決他們在泡泡園區提前被淘汰的問題，都有待時間觀察。這些因素都讓Schrock看好勇士能在新賽季找回昔日雄風。
 
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