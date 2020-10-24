NBA／新賽季若於聖誕節開打 美媒分析最有利的是勇士
NBA／新賽季若於聖誕節開打 美媒分析最有利的是勇士
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-24 14:50:49
NBA今(24)日召開理事會議討論新賽季事宜，開打時程可能落在聖誕節前夕，美國媒體分析，賽季比預期提前開打最有利的球隊非勇士莫屬，因為勇士上季墊底早早開始備戰新賽季，3巨頭也將康復，強勢回歸。
《NBC Sports》專欄作家Josh Schrock以「若新賽季12月開打，為何勇士是受益最多的球隊」為題撰文分析，勇士已經7個月沒有進行NBA比賽了，而3巨頭Stephen Curry、Klay Thompson和 Draymond Green更是16個月沒合體出賽，無非是聯盟休息最久的頂級球星組合。儘管新科總冠軍湖人依舊就被看好搭上新賽季爭冠列車，但「詹皇」LeBron James和湖人眾將僅有2個月的休息時間，而其他隊伍像是上季頭號種子公鹿、亞軍熱火也因打了季後賽出現傷兵，需要時間復原，新賽季緊接而來並不是件易事。
西區強隊之一的快艇也換了新主帥Tyronn Lue，能否在8周內解決他們在泡泡園區提前被淘汰的問題，都有待時間觀察。這些因素都讓Schrock看好勇士能在新賽季找回昔日雄風。