客委會主委成陳其邁市府下台第一人　議員喊話檢視團隊

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客委會主委成陳其邁市府下台第一人　議員喊話檢視團隊

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-10-24 13:42:25｜update2020-10-24 14:57:46

高雄市長陳其邁同意客委會主委陳志勇的口頭請辭。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁同意客委會主委陳志勇的口頭請辭。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市政府客委會主委陳志勇遭國民黨議員李雅靜踢爆違反政府採購法遭刑事判決易科罰金、緩刑，並喊話應重新檢視市府團隊是否還有未爆彈？高雄市長陳其邁今（24）日出席彌陀虱目魚文化節時表示，陳志勇主委確實在一開始的時候沒有向他告知，所以同意他請辭。
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陳其邁今表示：「陳志勇主委在昨天第一時間，向我提出口頭的請辭，確實在一開始的時候他沒有向我告知，在民國100年他涉及一個私立醫院的一個採購案，所以我昨天也同意他來口頭請辭，那同樣的我們也用最高的標準來要求我們團隊，必須能夠恪守法律，也能夠依於最高的標準要求自己」。
▲高雄市議員李雅靜要求市長陳其邁重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈？（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）
▲高雄市議員李雅靜要求市長陳其邁重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈？（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）
國民黨高雄市議員李雅靜認為，政務官尤其市府一級單位主管首重操守，雖然緩刑任用並未違反公務人員任用條例，但違反政府採購法的人，適合擔任掌握政府預算的單位主官嗎？要求陳其邁市長重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈？

李雅靜指出，市府團隊機要人員任用存在相當多的問題，機要人員借調問題頻傳，呼籲將適合的人、放在適合的崗位、做適合的事，別讓市府機要職缺淪為選舉培訓營，邁市府團隊的緊緊緊除了強調「快」以外，更重要的還是要螺絲栓緊緊緊的「緊」；對此陳其邁則回應，所有的任用都按照相關的法律規定，適才適所來用他們不同的領域，來協助市政的推動。

▲民進黨團書記長林智鴻認為「不用去怕美國豬」，美國豬的口感並沒有台灣好，要相信台灣的豬農，相信台灣豬的品質。（圖／記者鄭婷襄，2020.08.31）
▲民進黨高雄市議員林智鴻認為，陳志勇致力於客家文化傳承客家事務推動，是一個很認真負責的主委。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
身為客家人的民進黨高雄市議員林智鴻則表示，陳志勇選擇請辭，展現責任政治負責態度，他不想要讓陳其邁市長造成更多的政治風波，對他的這種負責態度表達肯定，但是也認為他委屈了，這起案件其實不能完全歸責於他，他只是因為不想要繼續在司法訴訟過程當中浪費司法資源，選擇繳款認罪協商，這個案件對於他客委會主委的專業奉獻、各項事務的推動一點都不影響。
林智鴻認為，陳志勇致力於客家文化傳承客家事務推動，是一個很認真負責的主委，他要離職，對客家事務來說是一個很大的傷害，希望陳志勇未來不管在什麼職務上，都可以繼續在客家事務上努力推動，這是客家界的期待。
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