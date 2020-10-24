客委會主委成陳其邁市府下台第一人　議員喊話檢視團隊

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國民黨高雄市議員李雅靜認為，政務官尤其市府一級單位主管首重操守，雖然緩刑任用並未違反公務人員任用條例，但違反政府採購法的人，適合擔任掌握政府預算的單位主官嗎？要求陳其邁市長重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈？
李雅靜指出，市府團隊機要人員任用存在相當多的問題，機要人員借調問題頻傳，呼籲將適合的人、放在適合的崗位、做適合的事，別讓市府機要職缺淪為選舉培訓營，邁市府團隊的緊緊緊除了強調「快」以外，更重要的還是要螺絲栓緊緊緊的「緊」；對此陳其邁則回應，所有的任用都按照相關的法律規定，適才適所來用他們不同的領域，來協助市政的推動。
身為客家人的民進黨高雄市議員林智鴻則表示，陳志勇選擇請辭，展現責任政治負責態度，他不想要讓陳其邁市長造成更多的政治風波，對他的這種負責態度表達肯定，但是也認為他委屈了，這起案件其實不能完全歸責於他，他只是因為不想要繼續在司法訴訟過程當中浪費司法資源，選擇繳款認罪協商，這個案件對於他客委會主委的專業奉獻、各項事務的推動一點都不影響。
林智鴻認為，陳志勇致力於客家文化傳承客家事務推動，是一個很認真負責的主委，他要離職，對客家事務來說是一個很大的傷害，希望陳志勇未來不管在什麼職務上，都可以繼續在客家事務上努力推動，這是客家界的期待。