客委會主委成陳其邁市府下台第一人　議員喊話檢視團隊

高雄市政府客委會主委陳志勇遭國民黨議員李雅靜踢爆違反政府採購法遭刑事判決易科罰金、緩刑，並喊話應

高雄市長陳其邁今（24）日出席彌陀虱目魚文化節時表示，陳志勇主委確實在一開始的時候沒有向他告知，所以同意他請辭。

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陳其邁今表示：「陳志勇主委在昨天第一時間，向我提出口頭的請辭，確實在一開始的時候他沒有向我告知，在民國100年他涉及一個私立醫院的一個採購案，所以我昨天也同意他來口頭請辭，那同樣的我們也用最高的標準來要求我們團隊，必須能夠恪守法律，也能夠依於最高的標準要求自己」。

▲高雄市議員李雅靜要求市長陳其邁重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈？（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）