NCC中天換照聽證會引陳抗！警方：視情況擴大交管
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-24 14:07:34
中天電視換照案近來引起諸多爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）預計在26日舉辦聽證會，屆時還會邀請神旺投資董事長蔡衍明與會，但對於包含333政黨聯盟等團體將在當天集結於場外抗議，北市警察局中正第一分局今（24）日表示，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍。
北市警察局中正第一分局今日發布新聞稿表示，有關第三勢力333政黨團結聯盟等團體將於10月26日(星期一)9時至21時，在國家通訊傳播委員會濟南路辦公室（臺北市中正區濟南路2段16號）前道路舉辦「挺中天，反對撤照！」之申准集會活動，屆時濟南路2段，自杭州南路（不含）至金山南路（不含）間東、西向全線車道，於10月26日9時起彈性實施管制(視交通狀況提早或延後)，禁止車輛通行。中正第一分局指出，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍，駕駛人行經前揭管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。
中正第一分局也呼籲駕駛們，隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。新聞來源為Newtalk 新頭殼