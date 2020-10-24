江啟臣傳參戰2022桃園市長?鄭運鵬：協助鄭文燦收尾
江啟臣傳參戰2022桃園市長?鄭運鵬：協助鄭文燦收尾
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-24 13:58:11
國民黨內部傳出有意推舉現任黨主席、立委江啟臣選2022桃園市長，認為勝算大。對此，民進黨內桃園市長熱門人選之一、立委鄭運鵬表示，現階段是先協助鄭文燦市長把第二任的政策做好、協助收尾。
針對國民黨傳思考請江啟臣參選桃園市長？鄭運鵬今（24）日受訪表示，現在桃園政壇，不論各政黨都有多人表態參選，這是台灣各縣市僅有的現象，這是鄭文燦市長二任六年的政績很好，所以民進黨內競爭者眾，國民黨也必須找出以前沒想過的最強棒。鄭運鵬表示，因為鄭市長的好政績，讓國民黨過去吃定桃園政黨板塊，以為隨便提名都會當選的心態完全改變，現在必須思考向外徵才，甚至黨主席江啟臣親征才會有機會，民進黨嚴陣以待，但我們應該表達歡迎與祝福。
鄭運鵬進一步表示，桃園這幾年是進步最多、人口成長最多的城市，所有移居桃園的市民與投資我們都歡迎，我是現任立法委員，未來一段時間的重點工作，是先協助鄭文燦把第二任的政策、品質、收尾做好，中央和地方的滿意度維持好，市長議員選舉才會順利。市長任期還有二年多、民進黨黨內初選也還有一年多，初選不是當務之急。目前民進黨內被點名或已表態參選2022桃園市長選舉，包括行政院公平會前副主委彭紹瑾擬投入日前請辭獲准，投入經營地方；前立委、桃園市政顧問黃適卓、立委鄭運鵬、新竹市長林智堅等綠營。