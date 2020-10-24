「台帛安全旅行圈」確定喊卡　莊人祥：帛琉醫療量能較少

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案，經指揮中心會同國內相關部會經過3次會議討論，已達成初部規劃；但帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未作好放寬邊境檢疫措施準備，加以北半球進入冬季，仍須觀察評估，再行決定是否可放寬檢疫措施；我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化，並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通。

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指揮中心表示，我方將於通盤考量雙方防疫需求之前提下，草擬完整防疫方案，並提供帛方討論，待帛方內部形成共識前，我方仍對本案保持開放態度。

指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉針對中高風險國的檢疫條件都很嚴格，對台灣的條件有相對寬鬆，但仍需要7日居家檢疫、出入境採檢；帛琉高規格檢疫事實上也情有可原，因為他們人口僅2萬人，也僅有1家醫院，醫療量能確實不夠，所以才會較審慎評估；至於旅遊泡泡是否採納其他國家，目前仍正在評估當中。

莊人祥指出，台灣目前本土是沒有疫情狀況，考量目前季節已經到了秋冬，因此還是要特別觀察各國疫情狀況，才會再談所謂的旅遊泡泡；若要做到旅遊泡泡，目前是未有設定任何條件，但兩國都要有相當的信任，「對方也要有興趣，才能繼續談下去」。