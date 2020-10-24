陸委會前副主委：兩岸已進入「準戰爭狀態」

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙建民觀察，兩岸目前已經進入準戰爭狀態，應該首重避險。但目前蔡英文政府無人解決兩岸問題，都把問題推給對方。在對岸部分，中國大陸在40年前對台灣議題轉向，從武裝統一改為和平統一，但在最近蔡習關係緊張下，他認為中共有可能改變政策，因此目前是台海40年來最嚴峻的時刻。
至於台灣方面，趙建民認為，台灣已經走向軍備競賽。從扁任內八年內，耗資110億美元採購軍火，到馬英九八年任內提升金額為205億美元，到現在蔡英文執政前四年，就花費150億美元採買軍火，歷任總統的軍購數字都是倍數成長，如果加上最近的軍備提升計畫，蔡英文任內將提撥6000億元新台幣武裝軍隊，國家的財政會被軍購拖跨。他認為，蔡英文前後將耗資1.53兆新台幣採買軍火，我政府的財政已經無法持續維持下去，未來該如何解決，應該要慎重思考。
至於從哪些行為解讀為「兩岸進入準戰爭狀態」？趙建民從八個面向說明他的看法。一、國防部已經開始動員後備力量，這顯示兩岸問題已經非常嚴重。二、大陸海軍越過台海中線，對岸甚至宣布兩岸中線已不存在，打破了台海休戰默契。三、大陸決策者的發言越來越激烈，例如最近汪洋指出，台獨勢力挾洋自重，中共一定讓台海地區地動山搖。四、人民日報在10月發表「站在歷史正確的一邊，告台灣情治部門書」，裡面提到「勿謂言之不預」，這句話是中共多次開打前，向對方發出的警訊，例如中共對越南開戰前也說過同樣的話。五、對香港斷然實施港版國安法。六、兩岸進入軍備競賽。七、我政府鼓勵台商回流。八、政府增加兩岸之間的管制。
趙建民表示，目前的憲法是「一國兩區」，例如兩岸關係條例區分為「大陸地區、台灣地區」，若未來朝向「一國兩府」，應有憲法與法律上的基礎。加上兩德、兩韓，過去都曾是一國兩府，相信此架構仍可維持兩岸現狀。趙建民認為，「一國兩府」是謀求兩岸關係緩解的選項之一，若我方片面朝「一國兩府」架構調整策略，他認為此舉不必先跟中國大陸協商，相信未來自然會找到兩岸溝通基礎，找到解決辦法。
即便遏止戰爭的機率，趙建民說，目前台灣的經濟發展很明顯都跟著美國走，也積極配合美國制裁中國大陸，但中國大陸在十年內，有可能發展為全球最大經濟體，如果兩岸貿然脫鉤，對台灣未來的經濟發展是否造成阻礙，也是應思考的選項。