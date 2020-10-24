進行社區複合式健檢 翁章梁：健康3保不能少
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-24 17:00:00
嘉義縣政府衞生局今天到竹崎進行社區複合式健康篩檢，為山區的鄉親進行全套40多項免費大健檢﹔縣府表示，每鄉鎮3年巡迴1次，今年因逢新冠肺炎及流感疫苗施打季節，衛生局提醒鄉親善用行動醫療，定期篩檢，落實防疫作為，也是防護流感好撇步，嘉義縣長翁章梁強調「健康3保不能少」。
縣府期望透過3+1的行動醫療及社區複合式篩檢，培養民眾養成定期健檢的好習慣，以對各鄕鎮市每三年一次的巡迴健康篩檢機會，讓民眾早期發現影響健康因素，以早期治療，確實為自己的健康把關。翁章梁指出，流感疫苗目前優先禮讓65歲以上長者，及6個月以上至國小入學前幼兒的高危險族群接種，民眾除接種流感疫苗，應落實勤洗手、保持社交距離或戴口罩及保留出入實名聯制等健康3保，確實做好防疫新生活，降低流感發生機率，大家共同打造社區防禦力。衛生局代理局長趙紋華表示，截止21日，嘉義縣65歲以上長者流感疫苗施打率為39%，籲請尚未接種的長者踴躍到相關處所接種，也提醒鄉親平日更應做好基礎保養，包括均衡營養，養成規律運動好習慣，從提升自身免疫力做起，打造最佳防護力。