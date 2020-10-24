金融服務愛心公益嘉年華 捐210萬給屏縣社會救助金專戶
金融服務愛心公益嘉年華 捐210萬給屏縣社會救助金專戶
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-10-24 16:40:00
屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦，金融監督管理委員會指導，2020年金融服務愛心公益嘉年華於24日在屏東千禧公園登場﹔縣長潘孟安、金管會主任委員黃天牧及金融總會理事長許璋瑤等貴賓蒞臨，參與善款及發票捐贈儀式，由17個金融機構及周邊單位聯合捐贈新臺幣210萬元給屏東縣社會救助金專戶，發票則捐贈給屏東縣7個社福單位。
潘孟安表示，非常感謝金融總會及金管會號召各金融機構及工會一同前來屏東參與愛心園遊會，不僅為民眾提供金融教育與常識的補充，更特別募集愛心款項210萬元供屏東作為急難救助使用。活動現場也以園遊會方式進行，不僅有金融服務專區、愛心公益專區，更有美食小吃等攤位，歡迎大家一起來送愛心、做公益、學知識。金管會主任委員黃天牧也說，相對於其他縣市，屏東縣政府的財政收支更為健全，還債比率也相當高，可謂縣市模範，因此對於在屏東舉辦活動感到相當榮幸，期許透過活動的舉辦，展現各金融業及單位對於社會關懷的重視與用心。