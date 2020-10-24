斷言「一國兩府」失敗　趙春山：民進黨不會承認一國

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趙春山說，「我不想潑冷水！但一國兩府是可遇，但要實行，有其條件」。他指出，兩岸過去都已經談到「馬習會」了，唯獨就是兩岸政治定位始終沒有談清楚，因為很難談，後來只能採取「九二共識」模糊化，所謂「一中各表」，但雙方都不承認對方的表述。
趙春山表示，過去嘗試協商兩岸定位，但都沒有成功，他認為現在更複雜，「一國兩府？中國大陸在『一國』沒問題。但兩府呢？有問題。民進黨在『兩府』沒問題，但一國呢？，有問題」。
趙春山認為，現在兩岸的氣氛，都像是要打仗了，談判需要醞釀和平氛圍，「現在拋出一國兩府，很多面都不討好，現在應該要先避險才對」，他認為兩岸要等美國大選結束之後，才有機會重開談判之門。
台大前副校長包宗和分析，目前兩岸關係非常緊張，兩岸只有戰機在天空接觸，現在兵凶戰危的情形，是談不起來的，加上「一國兩府」是深水區，過去馬英九的「九二共識」都沒有觸及這一塊，因為難度太高，且太敏感。
包宗和說，兩岸能否對話，目前不知道，但最糟糕的是，最後以軍事手段解決歧異。他建議中國大陸能承認中華民國的存在，如果不願面對，會很難談。他也建議蔡英文政府不要讓北京覺得完全沒有和平解決的空間，因為北京若覺得和平解決無望，就是武力解決。