打破放棄金馬迷思！民進黨連江縣黨部揭牌成立

民進黨連江縣黨部今（24）日揭牌，這是民進黨創黨34年來首度在被視為「艱困選區」的馬祖設立黨部，黨部主委李問表示，成立黨部是要破除民進黨「放棄金馬」迷思，展現民進黨服務馬祖的決心。

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連江縣黨部成立，

身兼民進黨黨主席的總統蔡英文特別製播一段錄影談話表示，台澎金馬是命運共同體，共同守護民主自由，希望透過成立黨部展現執政團隊推動離島建設發展的決心。蔡英文表示，民進黨是一個服務全民的政黨，將持續重視馬祖鄉親的權益，包括交通建設、海洋環境、產業創新發展、社會福利、藝術文化等面向，都要與馬祖鄉親站在一起。

民進黨連江縣黨部首任主委由曾參選連江縣立委失利的李問擔任，他在致詞時表示，

李問指出，民進黨兩次執政對建設投入用心，包含發電廠、海水淡化廠、跨島大橋的規劃、新台馬輪交通船，北竿白沙港改善計畫、傳統祭典列入國定民俗、地方方言納入國家語言發展法，都象徵民進黨執政對地區的重視。李問也指出，「文化認同與血緣不應和政治理念混為一談，認同中華文化不必然代表認同中共政權」，希望未來能團結中華民國派與台灣派，達成捍衛自由民主的聯合陣線，在他的努力下馬祖未來也不會缺席。





行政院金馬聯合服務中心主任張景森表示，馬祖是民進黨最艱困選舉區，但也是最有潛力地區，2018年總統與立法委員選舉得票率都提升，未來馬祖黨部不僅有政黨競爭，更是新政治理想與舊政治運作的對抗。張景森建議為了拉近台澎金馬版圖團結，連江縣應改名為「馬祖縣」。