影／減肥還要被嗆！納豆瘦到「口吐白沫」

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影／減肥還要被嗆！納豆瘦到「口吐白沫」

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-10-24 16:04:52

▲納豆在片中有許多情感戲。（圖／甲上）
▲納豆在片中有許多情感戲。（圖／甲上）
電影《同學麥娜絲》風光入圍本屆金馬獎9項大獎，片中的「4人幫」鄭人碩、劉冠廷、納豆、施名帥演技爆發，將高中老同學之間笑中帶淚、有義氣也有疏離的友誼精湛演繹，其中納豆吞減肥藥「瘦不停」口吐白沫陷入昏迷，還被鄭人碩嗆一句：「到底是要自殺還是要減肥？」
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片中，許多學生時期的厭世幹話，都在人生中逐一上演，預告中「皮夾裡符比錢還多、內褲都買菜市場的」，宛如市井小人物的生活縮影，納豆表示：「黃信堯導演的電影，都給人一種慘到很好笑又真實的魅力。」而施名帥也坦言：「在這部電影中，你會看到生命有很多苦澀，卻同樣也有很多美好與甜蜜。」 
▲《同學麥娜絲》四人幫演技精湛。（圖／甲上）
▲《同學麥娜絲》四人幫演技精湛。（圖／甲上）
鄭人碩透露自己為戲發福，他說：「我覺得中年上班族，本來就不是穠纖合度的樣子，我甚至自己把頭髮剪得短短少少的，也刻意維持整理東西與思維的習慣，因為我演的是個業務員。」而納豆更有許多令人印象深刻的情感戲，他說：「有場戲我邊走邊哭，走了將近3、4百公尺，一路哭不停，哭到我眼睛都有點乾掉。」而且拍攝常常不是順拍增加了演出難度，納豆表示：「所以我習慣重複翻看劇本，把劇本看得很熟，當我演到不同場的戲時，就必須把角色的經歷與感受，通通連接在一起。」

▲劉冠廷演結巴壓力超大。（圖／甲上）
▲劉冠廷演結巴壓力超大。（圖／甲上）
此外，劉冠廷演出說話結巴的閉結，也讓他焦慮到爆炸，他坦言在開拍第一天正式上場前，他在導演黃信堯和監製鍾孟宏面前，試著演了一下結巴的樣子，結果被說了一句：「冠廷，不像耶！」讓他瞬間壓力直衝腦門，幸好在15分鐘內，抓到了演出的節奏順利過關，但他笑說：「我印象很深，當下那句『不像耶』讓我整顆心都涼了！」

 
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