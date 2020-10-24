出席新竹摃丸節挺台灣豬　陳吉仲秀出「台灣豬」標章

跟林智堅一起製作台灣豬摃丸蓋飯，他拿出新出爐的「台灣豬」標章，力挺台灣豬農，並大啖用台灣豬做成的魯肉飯與摃丸湯。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今日出席竹市摃丸節，製作台灣豬蓋飯，力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力。（圖/記者金祐妤攝,109.10.24）

× ▲農委會主委陳吉仲與新竹市長林智堅今日出席竹市摃丸節，製作台灣豬蓋飯，力挺台灣豬產品，強調台灣豬具國際競爭力。（圖/記者金祐妤攝,109.10.24）

陳吉仲指出，只要了解台灣消費者的飲食習慣，會發現有7成的傳統市場溫體豬是不受進口的影響，所有加工食品像摃丸，都是用台灣溫體豬，再加上推出台灣豬標章，因此即使明年萊豬開放也不會有影響。

他也公佈最新數據，今年的豬肉進口量只有4萬多公噸，比往年同期少了3成3，從明年1月開始，所有在餐飲業及市場交易任何場所，全部都要標示產地來源國，所有業者都知道台灣豬是有競爭力的，開放後對產業的影響會降到最低，也對消費者有所保障。

他同時宣佈，以後只要看到「台灣豬」標章，所用的豬肉，不管是生鮮或加工食品，都是使用台灣豬，農委會也預計從下個月開放有商業登記或稅籍登記的業者申請，而傳統市場也會輔導來申請標示。

對於國民黨將號召豬農上台北抗議，陳吉仲也說，政府對豬農照顧的百億基金已確認，明年會全部來實施，他會親自到各鄉鎮及產區跟業者溝通，業者不一定要到台北，而對於消費者的權益，就是政府要做到每個產品都要標示清楚，不管是生鮮或是加工食品，只要標示清楚，就是對消費者的保障。

陳吉仲說、台灣豬具國際競爭市場，政府也會做豬農後盾，百億基金明年就會啟動，他會到各鄉鎮跟業者說明，絕對會保障台灣豬農的益。

林智堅說，新竹摃丸好吃除要挑選台灣溫體豬、後腿肉，廚藝更是代代相傳，才能做出「料好實在」又爽脆Q彈的摃丸。而陳吉仲品嚐後也大讚真的很好吃，跟其他縣市的摃丸很不一樣，相當Q彈。