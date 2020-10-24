「匠作築薪」今起展出　完整呈現文資保存技術精髓

為傳承文化資產保存技術及培育傳統技師，文化部文化資產局去年成立「文資傳匠工坊」，從教育紮根做起，培育年輕學員逾300人﹔今（24）起更進一步舉辦「匠作築薪」文化資產保存技術展，局長施國隆表示，這項展覽將文化資產保存技術內涵及職人精神完整呈現，期盼吸引更多新血加入文資修復產業。

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施國隆表示，目前我國建築物類文化資產登錄的數量超過2500處，其中高達6成屬於木構造建築。儘管政府編列巨額預算致力文化資產保存，然而有能力修復古蹟、歷史建築的老技師凋零，人才面臨嚴重斷層，尤以大木作的修復技術人才需求最為殷切。他強調，政府很重視文資保存，文化資產是顯學，未來很有前途，歡迎高中職學生加入行列。

▲「匠作築薪」展出 漢朝形式建築框架，詮釋台灣大木作勾鬪疊等技術特色。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.24)

為了讓年輕人瞭解傳統技術之精髓，進而願意加入修復古蹟、歷史建築行列，「匠作築薪」透過「構築」與「建造」方式，展現大木作司阜在大木作的構築與建造過程中，如何體認材料的本質、運用工具、遵循工序、掌握要訣，習得傳統大木作技術外，並發揮工匠精神，堅守修復倫理，可說完整呈現文化資產保存修復內涵與精神。



踏入展場，除了圖片文獻展出，正中擺置的大型漢朝形式建築框架最吸睛，藉以詮釋台灣大木作勾鬪疊等技術特色、營造出傳統建築的力與美感，一旁還陳設了燕尾榫、六角斗、八角斗等實體木製品，呈現歷史建築屋頂上常見的剪黏、交趾陶等工藝。

此外，現場還展出早期建築使用的木料、運用工具及遵循工序、要訣等，其中一區陳列30餘種瓶裝木料屑，開放民眾品聞，聞味辨識，測試一下憑著味道能否辨出檜木、台灣杉木等各種木料的差異。