影／美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K&單車自我挑戰

美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K &單車自我挑戰賽，今（24）日在溪州森林公園台糖地熱鬧展開，彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總經理鄭文祥等人，一起為選手加油鳴笛出發，5000名車友沿著竹塘、埤頭一路騎到南投縣名間，再從二水鄉濁水溪岸騎回溪州公園，全長115公里。

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▲美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K &單車自我挑戰賽，在溪州森林公園台糖地熱鬧展開。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K &單車自我挑戰賽，在溪州森林公園台糖地熱鬧展開。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

主辦單位特別邀請到多位單車名人參與這場年度最具指標性的單車盛會，包括名號『粉紅小鋼砲』的偶像級女王黃亭茵，新一代的潛力男子選手盧紹軒今天挑戰115K的美利達彰化經典百K一路帶領領先集團衝線，以約2小時56分完賽，還有人氣網紅「一輪的運動日常」、「Jerry哲睿」、Eva等等，眾星雲集，同場領騎，嗨翻車迷。

▲沿途可以欣賞優美的風景與彰化的人情味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲沿途可以欣賞優美的風景與彰化的人情味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

王惠美表示，2020彰化經典百K單車自我挑戰活動，今年邁入第10年，已是國內相當受歡迎且具有彰化縣在地特色的單車盛會，與車友們自我挑戰，從溪州公園出發，沿途有彰化的好山、好水、好人情，歡迎來自全國各地的好朋友來體驗彰化之美。

▲彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總經理鄭文祥等人，一起為選手加油鳴笛出發。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總經理鄭文祥等人，一起為選手加油鳴笛出發。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

美利達副總經理鄭文祥說，因為疫情這場賽事從3月延到10月辦理，經典就是傳奇，感謝所有車友不離不棄，從3月等到現在，有將近5000位的車友從南北匯集到彰化來，令人相當感動。

為了這場盛會，美利達為「粉紅小鋼砲」黃亭茵特別設計了一款全球獨一無二的Scultura(斯特拉)特仕版新車，整車搭配亭茵最愛的粉紅色系，對上「一輪的運動日常」所騎的美利達最新款車隊菊色的REACTO(銳克多)全能型「空氣動力跑車」，爭奇鬥艷，是現場的目光焦點。

▲5000名車友沿著竹塘、埤頭一路騎到南投縣名間，再從二水鄉濁水溪岸騎回溪州公園，全長115公里。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲5000名車友沿著竹塘、埤頭一路騎到南投縣名間，再從二水鄉濁水溪岸騎回溪州公園，全長115公里。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

王惠美說，美利達可以說是立足台灣、放眼天下，創造出在地許多的就業機會，也將台灣的自行車產業名揚海內外，每年的美利達經典百K挑戰賽事是讓人期待的經典賽事，路徑包括彰化與南投，沿途可以欣賞優美的風景與彰化的人情味，歡迎大家來彰化，也希望大家多多在彰化消費。