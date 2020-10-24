外交特考可望開放英文作答　外交部：非針對華僑二代

媒體報導外交特考擬開放以英語作答，遭質疑是藉以吸納優秀華僑第二代人，外交部澄清表示，當前國際情勢變遷快速，政府面對諸多國際雙邊或多邊事務，外交部有召募更多元人才加入外交工作的需求。為滿足這項需求，外交部希望經由外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，進而提升整體涉外事務人員的語言能力。

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外交部指出，目前初步研議的草案是在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益。特設高階英文能力分組的宗旨，是針對外交人員英文能力的特別要求，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年本就可以報考，也是多一個報考應試的路徑。媒體報導稱，「專為國外第二代所設」，是不明就理的錯誤說法。

外交部表示，擬議中的外交特考高階英文組主試科目仍然要應試國文，其他應試的專業科目也都是一樣，並沒有因英文的需求而打折扣。分組考試科目，除國文考科，其他專業科目亦得以英文作答，目的在於召募外交專業知識以及語文能力具優的人才，以確保考生進入外交部服務後，也有處理公務及應對所需的中文、英文能力。此外，考生錄取之後，也會經過密集培訓與考核，確保具有處理外交的專業能力及中英文兼具的語文能力。報導指稱為達英文能力需求而犧牲中文，也是一項錯誤說法。





另外，有關報導指出我國駐美國代表處政治組所「口譯哥」趙怡翔報回電報採全英文撰寫情形事，外交部澄清也是錯誤說法。外交部與駐外館處的電報往來，均以中文書寫，其中有部份重要談話內容，為忠實呈現對方原意，才會要求以原文回報，讓外交部可作更準確的判讀與研析。外交部強調，台美關係重要且特殊，忠實呈現美方重要人士談話精確內容，而不僅以翻譯過之文字呈現，這是外館盡職、外交部負責的態度。





外交部重申，面對國際局勢，希望在雙邊或多邊事務中能為國家爭取更多利益，部長吳釗燮上任後，對同仁語言使用能力及語言使用的活化多所要求，這是精進外交工作的負責任態度，「在外交部若不作此要求，這才有違人民的期待。」



