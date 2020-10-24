影／新芽獎學金頒獎典禮　彰化地區743位學子獲獎

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慈濟新芽獎學金頒獎典禮在彰化靜思堂舉辦，其中獲得學習人品典範邱同學上台分享自己力爭上游、奮發的故事﹔永靖高工三年級邱同學因家庭因素，一家都是由祖母負責照顧養育；邱同學祖母從事翻襪子手工，家中堆放著一大袋一大袋的襪子，邱同學祖母先前因板機指而接受手術治療，且全身常會痠痛。
邱同學爺爺為鐵工，但因年紀漸大，工作機會減少許多，在家協助做手工﹔今天邱同學祖母特別感謝慈濟給予幫助協助度難關全家出席領獎四兄妹分別得到孝悌獎及特殊才藝獎。
四兄妹自幼乖巧懂事感情非常綿密，知道爺爺奶奶的含辛茹苦，平時不但會互相提醒協助做家事及督促弟弟妹妹的功課，寒暑假會去打工，可賺取一些零用，邱同學就讀永靖高工，成績極為優秀，也會積極參與比賽，並曾榮獲全國性比賽名次，也因為自己的努力，成功推甄錄取台中科大，邱同學孝順乖巧，且認真於課業。
邱同學說，將來要努力改善阿嬤住的環境生活，不要讓阿嬤那麼辛苦。期待透過所學未來有機會翻轉人生、也做能幫助人地事情；王蘭心表示，慈濟將善的種子深耕在孩子的心中，相信等待孩子長大，有朝一日有能力，將受恩轉為施恩，報效社會，延續善的傳承；他並鼓勵大家，英雄不怕出身低，只要上進將有出人頭地的一天，將來有能力就能繼續回饋社會。
王蘭心說，新芽有慈濟一路陪伴，相信孩子會越來越好，祝福孩子們成長後能知福惜福再造福，回饋社會。