影／二林鎮農會愛在20台灣波爾多葡萄酒季

愛在20台灣波爾多葡萄酒季隆重登場，二林鎮農會今（24）日邀請各界來賓在台灣酒窖為今年得獎葡萄酒開瓶，今年評鑑的紅葡萄（干）酒組第一名秉森酒莊、第二名路葡萄酒莊，甜酒組第一名戀戀葡萄酒莊、第二名秉森酒莊，白葡萄酒是湘羚酒莊。二林鎮農會為得獎酒設計專屬標籤，放在台灣酒窖展售。

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▲農會總幹事邱士平說，二林鎮目前釀酒葡萄種植面積約50公頃，現有11家酒莊，是全台酒莊密度最高的鄉鎮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲農會總幹事邱士平說，二林鎮目前釀酒葡萄種植面積約50公頃，現有11家酒莊，是全台酒莊密度最高的鄉鎮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

農會總幹事邱士平說，二林鎮目前釀酒葡萄種植面積約50公頃，現有11家酒莊，是全台酒莊密度最高的鄉鎮，目前依全台的合法酒莊設置密度來說，二林鎮真的是名副其實的台灣酒鄉，從釀酒葡萄種植的歷史背景及種植面積在台灣都是第一。

邱士平指出，二林鎮農會今年特別，舉辦愛在20台灣波爾多葡萄酒季活動，頒發2020年紫晶盃葡萄酒評鑑得獎酒莊，及當年度的酒品開瓶儀式，為讓在地的葡萄酒產業經由活動曝光，更能讓消費者對葡萄酒產業了解及認識。

▲彰化肉品市場提供炸香腸讓民眾品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲彰化肉品市場提供炸香腸讓民眾品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

彰化縣二林鎮曾是全台最大釀酒葡萄產區，公賣局終止契作後，葡萄園急遽減少，部分農民不放棄，轉型經營酒莊，鎮農會舉辦葡萄酒評鑑推動產業發展，讓在地的葡萄酒產業經由活動曝光，更能讓消費者對葡萄酒產業了解及認識。

今年紅葡萄（干）酒組第一名秉森酒莊的負責人楊秉森表示，辛苦經營20多年，逐漸抓住在彰化平原釀酒的訣竅，他產製的紅葡萄酒賣到高檔超市、台北星級酒店和餐館；楊秉森說，葡萄是溫帶植物，台灣農業技術好，一年兩次產季，台灣冬季氣溫低，葡萄冬果品質較佳，尤其去年冬季到今年初春二林鎮沒下半滴雨，乾旱提升葡萄品質，釀成的紅葡萄酒風味勝過往年。

▲二林鎮農會營造愛在20台灣波爾多葡萄酒季的氛圍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲二林鎮農會營造愛在20台灣波爾多葡萄酒季的氛圍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

楊秉森種植面積6分大的葡萄園，因冬果品質較好，他與別的農民契作葡萄，夏果本來就產量大，台灣高溫炎熱的氣候讓夏果釀成的葡萄酒香氣、酸度和色澤都不足，口感較淡，他大多放在觀光地區作品嘗。