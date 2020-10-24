水砲伺候！雙艦聯手驅離30餘艘侵澎海域陸船

澎湖望安七美附近海域每年秋冬季都有大批大陸漁船，假借避風的名義聚集在東西吉與花嶼附近，實質卻是趁機拖網捕魚，嚴重破壞澎湖海域的生態。雖然海巡署艦隊分署今年改派1000噸的屏東艦「超前布署」，無奈東吉近兩天瞬間陣風高達11-12級，辛苦了5天的屏東艦不敵巨浪返航，23日艦隊分署調派3000噸級的「高雄艦」旗艦上場救援，成功以水砲驅離了10餘艘的大陸漁船。

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▲屏東艦冒著9級以上惡浪值勤4天之後，共計勸離違規滯留我海域次級油貨船6艘次，驅離越界作業中國漁船20艘次。（圖／澎湖海巡隊提供）

× ▲屏東艦冒著9級以上惡浪值勤4天之後，共計勸離違規滯留我海域次級油貨船6艘次，驅離越界作業中國漁船20艘次。（圖／澎湖海巡隊提供）

在兩岸關係日益緊張之際，成群的大陸漁船依然伺機到澎湖非法越界捕魚，海巡署今年以雙艦巡弋方式捍衛海域，但強烈的東北季風使得南方四島海象日趨惡劣，屏東艦冒著9級以上惡浪值勤4天之後，共計勸離違規滯留我海域次級油貨船6艘次，驅離越界作業中國漁船20艘次，最後

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