水砲伺候！雙艦聯手驅離30餘艘侵澎海域陸船

澎湖望安七美附近海域每年秋冬季都有大批大陸漁船，假借避風的名義聚集在東西吉與花嶼附近，實質卻是趁機拖網捕魚，嚴重破壞澎湖海域的生態。雖然海巡署艦隊分署今年改派1000噸的屏東艦「超前布署」，無奈東吉近兩天瞬間陣風高達11-12級，辛苦了5天的屏東艦不敵巨浪返航，23日艦隊分署調派3000噸級的「高雄艦」旗艦上場救援，成功以水砲驅離了10餘艘的大陸漁船。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在兩岸關係日益緊張之際，成群的大陸漁船依然伺機到澎湖非法越界捕魚，海巡署今年以雙艦巡弋方式捍衛海域，但強烈的東北季風使得南方四島海象日趨惡劣，屏東艦冒著9級以上惡浪值勤4天之後，共計勸離違規滯留我海域次級油貨船6艘次，驅離越界作業中國漁船20艘次，最後亦因海象不佳，報停返航馬公港。原編排駐守澎北海域巡護九號，改為近岸航行。
由於海巡署近岸雷達發現多艘陸船靠近西吉嶼海域疑似避風，艦隊分署立即調派南部地區機動海巡隊3000噸級高雄艦自高雄港緊急出勤，頂風逆浪航行，在傍晚抵達澎湖西吉嶼海域，因海象惡劣，無法施放小艇登檢，隨即採取強勢作為，以水砲將越界陸船全數驅離至24浬限制水域外，並持續在場監控附近海域狀況。
海巡署表示，為有效提升澎湖海域巡護能量，東北季風漁汛期間全天候保持雙艦執勤，確保國籍漁民作業權益，針對澎湖海域大陸漁船越界作業熱區，艦隊分署將持續採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲(具)、罰鍰及沒入船舶等六大手段，強勢查緝非法越界陸船，有效嚇阻越界作業，展現政府堅定護漁之立場與決心。