蒸汽機關車女王牽引 蘭陽媽祖遶境88神尊共搭火車
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-24 19:34:05
2020蘭陽媽祖文化節第二天，今(24)日一早在南方澳南天宮起駕後，搭乘接駁車輛到蘇澳車站，媽祖與88神尊一起搭乘由有「蒸汽機關車女王」雅稱的CT273蒸汽火車，進行遶境巡安旅程。
今天是蘭陽媽祖文化節大遶境第二天，一早在南方澳南天宮由縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲、南天宮主委陳正信以及震安宮主委張倉田等人進行科儀後，帶領參與遶境宮廟眾神尊及信徒，搭乘接駁車輛到蘇澳車站，並與眾神尊一起搭乘蒸汽火車，進行遶境巡安旅程。而今天擔任火車頭的是CT273蒸汽機車，這也是早年臺灣營運速度最快的蒸汽機車，主要擔任牽引客運服務，因車身姿態優美，素有「蒸汽機關車女王」雅稱。縣政府特地向台鐵局承租CT273蒸汽機車附掛7節復興號列車，上午8點10分從蘇澳站發車開往頭城，其中第3節及第4節車廂座位上滿座各宮廟的神尊，共有88尊神尊搭乘火車巡安，每尊神尊還繫上專屬的安全帶，場面難得一見，相當壯觀。縣長林姿妙表示，宜蘭早期對外交通不易，無論是人員或貨物對鐵道運輸的仰賴倚重甚深，且鐵道運輸亦有百年以上的歷史，部分景點或車站都保留歷史痕跡，深具意義，今年媽祖文化節活動特地結合鐵道文化，期能帶動宜蘭縣的媽祖觀光經濟，歡迎大家來宜蘭鐵道輕旅遊、隨香遶境保平安。