影／幸福野餐音樂園遊會　天使們仰躺暖暖冬陽

二林喜樂保育院創院55年來，一直以來喜樂照顧服務身心障礙者為宗旨，為增進社區融合與社會關懷，推動社會大眾重視「身心障礙者權利公約」精神，24日辦理喜樂野餐音樂園遊會，一千多人齊聚二林文化教育園區，在怡然悠閒的活動中，留下精彩而美好的回憶。

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▲喜樂野餐音樂園遊會化身超人個個興奮無比。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲喜樂野餐音樂園遊會化身超人個個興奮無比。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

彰化縣長王惠美表示，感謝喜樂董事長莊孝盛帶領整個團隊，55年來秉持基督博愛精神及喜樂阿嬤疼惜身心障礙朋友的大愛，照顧服務非常多的身障朋友，幫助他們活出生命中的自信與尊嚴；二林鎮長蔡詩傑表示、邀請社會大眾對身心障礙者能有更多關注與支持，你我一起攜手，讓愛的力量可以無限。

▲家長、志工們陪伴著喜樂的孩子，到每個攤位購買自己喜歡的食物，處處充滿著愛與溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲家長、志工們陪伴著喜樂的孩子，到每個攤位購買自己喜歡的食物，處處充滿著愛與溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

現場57攤的美食，儒林薩克斯風表演，巴哈音樂中心舞蹈及樂器演奏，陳子強、梁佑南等13位影視歌星現身公益演出、9攤宣導體驗活動加上好禮摸彩20多部腳踏車及獎品等，活動內容豐富且精彩。攤位上看到小小朋友的叫賣聲，家長、志工們陪伴著喜樂的孩子，到每個攤位購買自己喜歡的食物，處處充滿著愛與溫馨。

▲陳子強、梁佑南等13位影視歌星現身公益演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲陳子強、梁佑南等13位影視歌星現身公益演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

由喜樂田尾小作所師生舞動旗舞，氣勢磅礡的開場，大皮蛋歡樂唱跳帶動全場熱鬧氣氛，現場佳賓雲集，為愛齊聚園區內，社區民眾扶老攜幼共同享受歡樂時光。喜樂保育院董事長莊孝盛感謝來自各界的愛與關懷，共同成就幸福的野餐音樂園遊會，凝聚家庭親情，並喚起社會大眾關注身障者權益，建立有愛無礙的友善社會。

喜樂保育院院長林玉嫦說，有愛存在就無障礙，期盼民眾瞭解到，只要相信有愛的存在，人與人之間就能平等、無礙的和諧共處，消除對身心障礙者的一切歧視，積極實現CRPD精神，讓社會更友善美好，為身障朋友營造友善環境，實現平等融合，發揮力量無限的共融平台。