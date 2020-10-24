美麗灣案仲裁結果　黃健庭：縣府、業者、人民三輸

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其次行政法院可以兩度以程序理由，否決通過專業審查的「環境影響評估報告」，如果照法院對美麗灣的標準，全台灣通過的環評應該都無效。
第三、經濟和環境熟重？美麗灣BOT案就是「地方創生」，既可以維護環境，又能創造就業機會，所以在地人和鄰近部落絶大多數都是支持的。原本可以雙贏的案子，卻得不到理性討論的空間，令人遺憾！（我們要求美麗灣做到零排放)
黃健庭表示，美麗灣在2004徐慶元縣長時招商簽約，在鄺麗貞縣長時主建物完成並通過環評，當他上任時已經是既成事實。面對反對聲浪，他一心只想如何解決問題，依法接受美麗灣申請重做環評，一切的努力，正是希望不要走到今天這個三輸的地步。
黃健庭說，從美麗灣案我們可以檢視政治人物面對爭議問題時的態度。當年徐慶元縣長重用有法官背景的副縣長劉櫂豪，若美麗灣有違法之處，他為何不阻止呢？反而在當上立委後，和反對人士在台北召開記者會，表示「縣府應該承認錯誤」，讓那些正在為他決策善後，搞得焦頭爛額的縣府同仁，非常錯愕。而饒慶鈴縣長在擔任副議長及議長達13年期間，針對美麗灣縣府相關作為毫無意見，卻在仲裁出爐前公開表示，美麗灣是前任縣長們的「錯誤」，明顯想要切割、撇清責任。
黃健庭表示，如果當年他也順應民粹，百般刁難美麗灣，讓他們在仲裁庭上可以舉出歸責於縣府的事實，那麼我相信今天仲裁結果不會是6.29億，很可能是企業要求的12億。
最後黃健庭感慨地說，「多年來，為了使台東更好、更進步，我常常挨駡，不只美麗灣這一件，然而我在意的是，最後的結果能不能真正造福台東？」，期待縣政府能做「正確」的事，不債留子孫、不做蚊子館，單為台東長遠的利益著想。
新聞來源為Newtalk 新頭殼