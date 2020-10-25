18號颱風「莫拉菲」生成 氣象局：下週各地多雲到晴
18號颱風「莫拉菲」生成 氣象局：下週各地多雲到晴
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-25 08:00:31｜update2020-10-25 08:56:51
根據氣象局最新預報，今（２５）天清晨受到東北季風影響，各地天氣較涼，白天起至明（２６）天東北季風減弱，氣溫稍回升；台灣東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，今日清晨南部地區也有零星短暫雨；今、明兩天中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
下週一、下週二（２６日、２７日）開始，東北季風逐漸減弱，水氣也不多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨；清晨各地仍然偏涼，低溫２１至２４度，白天桃園以北及宜花高溫２４至２７度，新竹以南及台東２８至３１度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾根據氣溫變化調整穿著、避免著涼。不過，下週三（２８日）東北風又開始增強，下週四至下週六（２９日至３１日）東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，至於降雨的強弱，要視南方是否有熱帶系統提供水氣而定，其他地區為多雲；氣溫方面，各地轉涼，尤其到了下週末，中部以北及東半部低溫僅１９至２１度，南部也只有２２至２４度。１１月１日至３日東北風持續影響，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，第18號颱風「莫拉菲」，在今天凌晨2點生成，每小時22公里速度向西進行，預計通過菲律賓中部進入南海，目前推測對台灣沒有直接影響。