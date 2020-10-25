放火道歉！Youtuber好友出面相挺　狂嘆：你是受害者

Youtuber放火（李育群）的頻道擁有高達129萬訂閱，他先前被爆9月和JKF女郎青青回家過夜，遭女方男友發現後，被逼拍裸體影片道歉，並求償25萬元，事件曝光後引發外界譁然，而昨（24）日深夜他上傳一支道歉影片澄清，而本本、瘋男和其他好友紛紛也出面發聲力挺，並透露放火私下的真實面。

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放火在影片中坦言自己沒有發生如外界所言的那些行為，也向網友保證，等相關案件終結之後，會給大家一個完整的交代，影片曝光之後，放火在Youtuber圈的好友陸續留言相挺，並強調他是整件事情的受害者，根本不需要道歉。

「我們都知道你是個非常單純的人，和我們相處也從來沒有說過別人的是非或者不好」，本本透露儘管放火家裡住得遠，只要借住朋友家都是很安分地睡在客廳或是在客廳做自己的事，「不知道為什麼這次去借住別人家就出事了，也知道你對這次的事情感到很失望」，也坦言很替放火抱不平，因為對方總是認為沒有這麼壞的人存在，最後本本強調會挺放火到底，「不會因為你出事就和你切割或者遠離你，等你想出現，我們一直都在」。





除了本本之外，Youtuber瘋男也留言強調放火就是受害者，「連我也不知道她有男友， 你有什麼錯， 彼此也都是成年人了， 就交給司法處理， 撇開認識你們以外， 我也是新聞出來才知道」，也呼籲外界不要再檢討和傷害被害人。（編輯：侯家瑜）

▲瘋男、本本在留言區替放火發聲。（圖／放火Youtube）