拜登中國「醜聞」延燒多位民主黨人　副手賀錦麗也被點名

美國總統大選將近，與候選人相關的爆料相繼出現，其中民主黨候選人拜登和其次子杭特（ Hunter Biden ）與中國、烏克蘭企業的往來備受關注。與共和黨政治人物關係良好的《福斯新聞》（ Fox news ）近日報導，拜登的弟弟吉姆（ Jim Biden ）寄給侄子杭特的信件中提供了一份給中國企業的「聯絡清單」，涉及多位民主黨政治人物，也提到了拜登的副手賀錦麗（ Kamala Harris ）。
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《福斯新聞》報導引述知情人士，這封日期標註為 2017 年 5 月 15 日的郵件，顯示吉姆・拜登寄給杭特一份「中國華信能源」（ CEFC China Energy ）合作的「第一階段目標計劃的主要國內聯繫人」（ key domestic contacts for phase one target projects ）名單。
除杭特之外，其他收件人還有杭特的合夥人博布林斯基（ Tony Bobulinski ）、加利爾（ James Gilliar ）以及《紐約時報》前專欄作家沃克（ Rob Walker ），《福斯新聞》報導指，這封郵件和被稱為是小報（ tabloid ）的《紐約郵報》（ New York Post ）日前曝光的筆記電腦、硬碟無關。
吉姆・拜登提供給中國企業的「（美國）國內主要聯繫人名單」中，也包括此次選舉擔任拜登副手的加州參議員賀錦麗、明尼蘇達州聯邦參議員克羅布徹（ Amy Klobuchar ）、加州聯邦參議員范士丹（ Dianne Feinstein ）、紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo ）、紐約市市長白思豪（ Bill de Blasio ）前維吉尼亞州州長麥考夫（ Terry McAuliffe ）等多位突出的民主黨人。報導指，目前尚不清楚這些被列出的議員、州長是出於何種原因被列在名單上。