好天氣維持兩天！週三起有雨　氣象局曝光下週降溫時間

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好天氣維持兩天！週三起有雨　氣象局曝光下週降溫時間

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-25 17:46:25｜update2020-10-25 17:49:01

大雨、豪雨、下雨、颱風
▲氣象局提醒，下週三晚上開始水氣會稍增加，降雨範圍逐漸擴大；清晨各地偏涼，低溫２１到２４度。（示意圖／NOWnews資料照）
週末假期的最後一天，陽光終於出來露臉，根據氣象局最新預報，明（２６）天東北季風減弱，氣溫會稍稍回升；台灣東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則都是多雲到晴的天氣。
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不過氣象局也特別提醒了，週二、週三（２７日、２８日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，週三晚上開始水氣會稍增加，降雨範圍逐漸擴大；清晨各地偏涼，低溫２１到２４度，白天桃園以北及宜花高溫２５至２８度，新竹以南及台東２９至３２度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾在衣著上也要特別留意氣溫變化。
另外週四（２９）開始東北風增強，週五、週六（３０日、３１日）東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，其中週四、週五水氣較多，週六稍轉乾；氣溫方面，各地轉涼，尤其週五、週六，中部以北及東半部低溫僅１９至２１度，南部也只有２２至２４度。
要一直到下週日，東北風才會稍微減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。１１月２日至４日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外氣象局提到，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，未來仍有其他熱帶擾動發展的可能性，不排除有颱風生成的可能性。
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