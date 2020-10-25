日本防衛相岸信夫批評中國 趁疫情強化東、南海軍事力量
日本防衛相岸信夫批評中國 趁疫情強化東、南海軍事力量
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-25 11:33:20
日本前首相安倍晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫 24 日在東京舉行的日美合作國際論壇，透過影片發表演說，強烈批評中國在東海及南海等地區擴大軍事影響力；安倍晉三也在致詞中表示，如何應對崛起的中國將會是安保政策的重要主題。現任首相菅義偉也在影片中表示，今後將繼續強化自身的作用和能力，以及和澳洲合作的方針。
據《共同社》報導，岸信夫指出，以中國海警局船隻駛入尖閣諸島（釣魚台）附近的日本領海為例，中國海警船隻最久在海域停留 57 小時，並在南海多個島嶼填海造陸、興建人工島及軍事設施。根據中國國防軍費的公開數據，過去 30 年經費增加 44 倍，擔憂中國在缺乏透明度的情況下，迅速增強軍事實力。岸信夫批評，中國正在加速以力量為背景、單方面改變現狀的舉動，在新型冠狀病毒疫情下，仍加劇事態。此外，岸信夫也針對朝鮮（北韓）議題，表示北韓當局即使在新冠狀病毒疫情大流行期間，還是持續推動彈道導彈開發，提高運用能力。擔任防衛大臣的岸信夫被視為日本保守主義，同時也是日本政壇內的親台派。
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