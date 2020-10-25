NBA／當年選秀勝林書豪 法籍中鋒如今因傷提前退役
NBA／當年選秀勝林書豪 法籍中鋒如今因傷提前退役
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-25 12:13:28
30歲的法籍中鋒Kevin Seraphin今(25)日宣布因傷退役，和他同為2010年選秀進入NBA的球員包含當年的狀元郎「牆哥」John Wall、Paul George都還是當打之年，而林書豪當年在選秀會上落榜，如今Seraphin因傷提前退役，林書豪還在等待機會。
Seraphin是2010年選秀會上第17順位被公牛相中，但隨後被交易到巫師，不過208公分的身材在中鋒位置並不吃香，但足夠勝任替補，為巫師出戰5個賽季，2015年轉戰尼克、隔年再到溜馬，2017年離開NBA回到歐洲球隊，效力巴塞隆納。不過由於膝蓋傷勢問題，上賽季已經讓他不得不缺席，最終決定在今年退役。他曾在2011年歐錦賽幫助法國拿下銀牌，NBA生涯則未嚐冠軍滋味。
和他同梯選秀進入NBA的菜鳥，不少人如今已經聯盟球星像是Wall、George、「表弟」DeMarcus Cousins、「星海哥」Gordon Hayward這些人的選秀順位都在他之前，而林書豪本屆選秀會落榜，但靠著夏季聯賽突出表現爭取到勇士簽約，如今正在等待重返NBA的機會。