NBA／當年選秀勝林書豪　法籍中鋒如今因傷提前退役

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／當年選秀勝林書豪　法籍中鋒如今因傷提前退役

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-25 12:13:28

▲前NBA球員、法籍中鋒Kevin Seraphin(右)轉戰歐洲豪門球隊巴塞隆納，和同城足球隊巴塞隆納球星梅西合照，前者在今天宣布退役。（圖／取自Kevin Seraphin Instagram）
▲前NBA球員、法籍中鋒Kevin Seraphin(右)轉戰歐洲豪門球隊巴塞隆納，和同城足球隊巴塞隆納球星梅西合照，前者在今天宣布退役。（圖／取自Kevin Seraphin Instagram）
30歲的法籍中鋒Kevin Seraphin今(25)日宣布因傷退役，和他同為2010年選秀進入NBA的球員包含當年的狀元郎「牆哥」John Wall、Paul George都還是當打之年，而林書豪當年在選秀會上落榜，如今Seraphin因傷提前退役，林書豪還在等待機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Seraphin是2010年選秀會上第17順位被公牛相中，但隨後被交易到巫師，不過208公分的身材在中鋒位置並不吃香，但足夠勝任替補，為巫師出戰5個賽季，2015年轉戰尼克、隔年再到溜馬，2017年離開NBA回到歐洲球隊，效力巴塞隆納。
不過由於膝蓋傷勢問題，上賽季已經讓他不得不缺席，最終決定在今年退役。他曾在2011年歐錦賽幫助法國拿下銀牌，NBA生涯則未嚐冠軍滋味。

和他同梯選秀進入NBA的菜鳥，不少人如今已經聯盟球星像是Wall、George、「表弟」DeMarcus Cousins、「星海哥」Gordon Hayward這些人的選秀順位都在他之前，而林書豪本屆選秀會落榜，但靠著夏季聯賽突出表現爭取到勇士簽約，如今正在等待重返NBA的機會。
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀