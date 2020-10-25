帛琉泡泡喊卡！旅遊業者：明年上半年50%旅行社撐不下去
帛琉泡泡喊卡！旅遊業者：明年上半年50%旅行社撐不下去
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-25 11:49:59｜update2020-10-25 11:50:06
中央流行疫情指揮中心昨（24）天正式宣布，先前籌備已久的「帛琉旅遊泡泡」將暫緩，原本期待可以跟零確診的帛琉洽談，用特殊的旅遊泡泡發展觀光，也替旅遊業者帶來一線生機，但如今希望又得再次落空了。
創新旅行社董事長李奇嶽今（25）天表示，現在連航空公司都快受不了了，這個旅遊泡泡當初是帛琉提出來，希望可以走這條路，但是因為台灣還是有輸出確診案例到國外的消息，因此最終被迫喊卡。他強調，就算帛琉旅遊泡泡談成，整體的量也很小，因為一週就10台飛機，養不活這麼多旅行社，但至少是好的突破口。李奇嶽還提到，如果邊境一直嚴管，旅行跟航空業一定會萎縮，現在很多旅行社執照還在，但是都處在隱性歇業的狀況，底下員工都是無薪休假或辭退，國旅沒辦法撐起台灣四千家旅行社、產能不夠，甚至他強調：「如果還是維持現況，到明年上半年，國內一半旅行社撐不下去」。
旅遊業者也喊話政府，希望一次公布半年以上的紓困方案，看是境管不解除、補助都會在，還是考慮放寬境管等，也讓業者在經營上，比較有空間，就算裁員縮編，也能及早有些應對。
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