美副總統幕僚長、顧問驚傳確診 彭斯夫婦檢測呈陰性
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-25 11:57:56
美國總統大選將近，川普政府應對新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的政策成為今年選舉辯論、造勢場合的討論焦點，現任總統川普和第一夫人梅蘭尼亞 10 月初確診，白宮內部多位幕僚、官員及記者也相繼染疫。副總統彭斯（ Mike Pence ）的幕僚長肖特（ Marc Short ）今（ 25 ）日也確診，副總統發言人表示，彭斯和夫人凱倫（ Karen Pence ）兩人目前健康狀況良好，病毒檢測呈陰性。
美國副總統辦公室當地時間週六（ 24 ）晚間發布聲明，表示幕僚參謀長肖特病毒篩檢呈陽性，確診後便開始隔離，並且配合疫調工作追蹤密切接觸者。而副總統夫婦 2 人 24 日接受病毒檢測，結果皆呈現陰性且身體狀況良好。彭斯在週六（ 24 ）結束選舉造勢工作後，搭乘「空軍二號」返回華盛頓時配戴口罩，根據美國疾控中心（ CDC ）的定義，彭斯屬於肖特的密切接觸者，彭斯將按跟疾控中心的指引，推持原定工作議程，預計將在週日（ 25 ）前往北卡羅萊納州。美國《 NBC News 》引述消息人士，彭斯高級政治顧問奧布斯特（ Marty Obst ）篩檢結果也呈陽性，奧布斯特 10 月 7 日曾在鹽湖城（ Salt Lake City ）出席副總統辯論，當時並未配戴口罩。
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