美食巷仔內／季節限定！二水鄉白柚風味口感俱佳

喝到霜降水吃白柚正當季！這一句在農家所流傳的話，節氣霜降後是白柚採收期，大白柚果肉與水分皆比文旦還多，甜中帶酸又富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份，其產期主要集中在農曆9至11月初。

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▲白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿，風味及口感美味誘人。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿，風味及口感美味誘人。（圖／記者陳雅芳攝）

二水鄉白柚種植面積有120公頃，有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季，二水鄉農會總幹事蔡文琳說，現在的季節正適合品嘗白柚。二水鄉員集路、山腳路邊都可以看到許多賣白柚的攤子，但因為產季短，喜歡吃白柚的民眾可盡早來選購。

今年大白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿，風味及口感美味誘人，如何挑選白柚呢？蔡文琳透露，從外觀和色澤來看，果皮外觀要光滑、油胞分佈均勻，色澤呈黃綠至黃色，果實形狀最好呈現圓球或扁球形，要勻稱、不歪斜及尖頭，果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，重量約1到2公斤左右最佳。

蔡文琳指出，大白柚是二水鄉特有的水果，不論果肉或是水分都比文旦更飽滿豐厚，甘甜中帶酸的獨特風味，食用口齒留香，吃起來更過癮，因而坊間有「內行人品白柚」之說。愛吃大白柚的消費者，現在正是嚐鮮好食機，千萬別錯過。

▲白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份。（圖／記者陳雅芳攝）

柚子除了好吃、營養高，外可美容、內可整腸之外，保存期長擺設也美觀，大白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份，消費者購買回家後若要先放置聞香後才享用，建議將果實置於陰涼、通風處，可保存1至2個月。

▲二水鄉白柚種植面積有120公頃，有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲二水鄉白柚種植面積有120公頃，有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季。（圖／記者陳雅芳攝）

大白柚它含維他命 C、 P 、 鈣 、 磷、 鈉 、 鐵等十分豐富。可以幫助消化、通便、解酒毒、化解腸中的廢氣，柚子的表皮富含精油，熬成湯汁之後加到洗澡水中，用來洗澡具有美容效果，用來洗髮可使頭髮烏黑亮麗。柚子皮曬乾後，可當蚊香來使用，因為蚊蟲不喜歡柚子的味道，此外，柚子皮還可當冰箱除臭劑 ，把剝下的柚皮放在冰箱的角落，柚皮的清香可以有效地消除冰箱中的異味。