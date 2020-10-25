愛與關懷 運動品牌送保暖機能襪給長者
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-25 15:00:00
運動休閒品牌NEW SPORT鈕斯勃公司長期熱心公益，善盡社會責任，此次特別選在重陽節之際，今(25)日由市議員黃守達陪同前往位於中區的佶園護理之家拜訪，並將該品牌的保暖竹炭機能襪贈與佶園住民，祝福長輩身體安康，陪伴長輩度過一個開心熱鬧的重陽節。
運動品牌董事長張寯崚表示，公司創立以來致力透過舒適商品，讓民眾享受更優質的運動體驗；同時關注基層體育發展，往年多次贈送運動鞋款至全臺多所偏鄉國小學童，作為體育選手練習使用，盼能以品牌機能產品體現社會關懷、盡一己之力培育未來臺灣體壇之光，如今品牌即將邁入10周年，感謝黃守達議員居中牽線，讓公司有機會藉由重陽節敬老拋磚引玉，盼邀請社會各界深入關懷長輩的照顧與服務。佶園護理之家負責人林石松指出，護理之家本著「用愛與關懷、尊重生命、延續照護、安養長青」之信念，提供長期照護者專業化及人性化的照顧，感謝黃守達議員與鈕斯勃公司關懷社會不遺餘力，在長者照護的領域亦投入關注的心力，每一雙機能襪都是一份愛心，相信長者皆能感受到溫暖及用心。市議員黃守達強調，長者的照護工作不易，需要更多政府資源的投入與民間力量的合作，天氣已漸漸轉涼，早晚溫差變化大，更需要特別注意長輩的身體狀況，很感謝鈕斯勃公司送暖，贈與長者實用保暖的竹炭機能襪，這意義不僅僅只是實用物品的捐贈，更是關懷與心意的展現，期待未來有更多人一起重視與關注長期照護的議題，讓愛與關懷得以永續。