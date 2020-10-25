台南老字號藥局愛心捐血25年不間斷 黃偉哲感佩其善行
台南老字號藥局愛心捐血25年不間斷 黃偉哲感佩其善行
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-10-25 12:46:33
位於台南中正商圈老字號田邊藥局自籌經費熱血助人，活動已屆25年，24年來共捐了13717袋血，今(109)年遭逢COVID-19疫情影響，老店東蘇峰增仍堅持舉辦活動，今早吸引大批熱心人士前往響應，台南市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，表達對其善行不輟的支持。
黃偉哲表示，田邊藥局舉辦捐血活動25年來，堪為熱心公益的典型範例，也是社會公益的里程碑，不僅讓許多市民朋友獲得幫忙，成為其他有心投入公益或捐血的民眾的管道，長期以來更有許多民眾共襄盛舉，挽起袖子捐出熱血，感謝捐血中心長期的支持與協助，讓公義得以昭顯，證明台南是座有愛與溫暖的城市。蘇峰增藥師表示，多年來都是自費籌辦捐血活動，今年因藥局的營收較緩，原欲考慮停辦，然而見到疫情影響血庫的存量，顧念到需要熱血救命的民眾，決意持續舉辦，讓生病或手術的民眾不愁無血可用。田邊藥局的捐血活動最初因蘇峰增藥師為紀念因癌症過世的母親，感嘆人生漫長若患病痛吃藥無數，卻不及有一身健康的血液，因此決定利用結餘的喪葬費辦捐血活動，25年來成為藥局每年例行的公益行動，延續四分之一世紀的善行讓捐血中心的人員與固定前往捐血的熱血人士也都成為老朋友。