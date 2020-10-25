影／女星和「摩天輪」結婚！一人一輪發生親密關係

電影《慾望摩天輪》啟發自真人真事，導演柔伊魏塔克表示，當初在寫劇本時，看到一則關於「人機之戀」的國際新聞，報導指出美國佛羅里達州一名叫杜莎姆的婦人，透露自己初次搭上摩天輪時，就有一種無法解釋的奇妙感覺，甚至還會怦然心動，心裡激動地敲鑼打鼓，因此，她於2012年決定與「摩天輪」走入禮堂，結為連理！

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杜莎姆甚至將她的「丈夫」取名為布魯斯（Bruce），她向媒體表示，丈夫就是她的一切，雖然外界不一定會認同他們的愛情，但她相信愛是沒有界限的，導演柔伊魏塔克則表示：「《慾望摩天輪》即便故事始於人與物之間的愛戀，卻暗中探討著人性對於『愛』的各種定義，希望每個人都能用自己所理解的角度觀看這部電影，一同體驗『不一樣』的美好！」

▲▼諾耶米梅蘭特演繹「跨物種愛情」。（圖／車庫）

因電影《燃燒女子的畫像》榮獲「凱撒獎最佳女演員」的法國女星諾耶米梅蘭特，這次在《慾望摩天輪》挑戰「跨物種愛情」，她表示：「當初看到劇本就覺得故事特別有趣，很快接下『珍娜』這個角色的邀約，有別於以往作品中的角色，『珍娜』內斂純真，總是用孩子的眼光望著世界，我覺得將『珍娜』眼神裡的迷茫以及好奇，演繹得步步到位，是《慾望摩天輪》中最難的挑戰。」