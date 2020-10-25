撐不住！全日空虧損恐達5千億日圓 將逐步裁員3500人
撐不住！全日空虧損恐達5千億日圓 將逐步裁員3500人
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-25 13:10:21
全球航空業今年受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響虧損嚴重，紛紛宣佈裁員或是聲請破產。據日本《讀賣新聞》報導，日本規模最大的航空公司全日本空輸（ ANA，簡稱全日空）今（ 25 ）日傳出將在 3 年內裁員 3500 人，為有史以來嚴重的年度虧損做好準備。
據日本《 Newsweek 》報導，全日空傳出預計至明年（ 2021 年） 3 月，本財年財務赤字將高達 5000 億日圓。目前日本國際航班受到疫情影響縮減 90%，至今仍未恢復，但因政府推動的國旅政策，讓國內線有復甦的跡象。公司為了維持營運，將至少出售至少 25 台客機做為減損處理。全日空社長片野坂真哉 10 月 7 日曾向社員們表示，國際航線恢復將需要幾年的時間。報導稱，這是雷曼兄弟破產（ 2008 年金融風暴）以來，全日空虧損最嚴重的一年。全日空至 2019 年約有 4 萬 3500 名員工，作為短期應對措施，預計將進行人事凍結，於 2022 年 3 月以前裁減 3500 人，傳出公司正在考慮將部分職員釋出到豐田汽車等公司上班。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。