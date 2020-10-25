2020地質嘉年華「千人大會師」路跑臺南場 見證山海活力
2020地質嘉年華「千人大會師」路跑臺南場 見證山海活力
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-10-25 14:28:25
一年一度地質嘉年華，今年配合政府推動海洋基本法，以「踏遍鯤鯓內海」、「向海洋致敬」二個主題為亮點，10月25日「千人大會師」主場地於交通部觀光局雲嘉南國家風景管理處七股遊客中心舉行，近2,500人路跑至台南市七股區，包括台南市長黃偉哲、經濟部政務次長曾文生等，一早即現身開場鳴槍。
跑者由七股遊客中心出發，途經七股鹽山、七股潟湖、頂頭額沙洲至國聖燈塔一帶，全程有27公里、7.1公里、15.4公里等三種路線，因為沒有時間的限制，參加民眾或跑或走，自在的以自己的步調悠閒的享受今天的好天氣。此外還有熱鬧的地質市集，包括行動博物館、地質與防災知識學習，以及在地農特產品與新興文創商品等，參觀民眾皆踴躍地參加地質知識小遊戲，攤位前擠滿了人潮。主辦單位經濟部中央地質調查所表示，中央地質調查所雲嘉南沿海地區，於17世紀荷蘭艦隊登台之文獻即記載該地原為一潟湖，即台江內海，不僅有由海埔地、濕地構成的自然生態景觀外，同時也是孕育過去台灣海洋文化及歷史發源的所在地，因此2020嘉年華特別選在台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區作為千人大會師的主場。地質嘉年華舉辦6年來，都是聚焦在板塊碰撞在台灣各地留下的足跡，每年擇一個地方駐足長達8個月以上，在地素材蒐集以外，著重與地方人士深度交談地質與生活的需求，達到促進在地單位、社區民眾思考珍惜獨有的地質資源，發展環境教育或地質旅遊的想法。